Sky mit True-Crime-Doku über «Parkhausmord»

Derzeit laufen die Dreharbeiten für eine Doku, die sich um die Ermordung der Millionärin Charlotte Böhringer dreht. Der Fall brachte große mediale Aufmerksamkeit, doch bis heute ist er umstritten.

Mit dem Mord der 59-Jährigen Millionärin Charlotte Böhringer beschäftigt sich die True-Crime-Dokumentation(Arbeitstitel), die aktuell von Bavaria Fiction für den Bezahlsender Sky produziert wird. Dabei werden die neusten Erkenntnisse und Entwicklungen des Falles aufgegriffen. Zusätzlich verspricht die Produktionsfirma Bavaria Fiction exklusive Interviews. Die Ausstrahlung bei WOW und Sky ist für 2024 geplant.Was war passiert? Im Jahr 2006 war Böhringer erschlagen in ihrer Penthouse-Wohnung über dem Münchner Isarparkhaus gefunden worden. Beruhend auf einer Indizienkette wurde ihr Neffe Benedikt Toth zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Dadurch, dass das Urteil ausschließlich auf der Indizienkette beruhte, war das Urteil sehr umstritten. Bis heute, auch nach 17 Jahren beteuert Benedikt Toth seine Unschuld. Er wurde am gestrigen Montagmorgen aus der JVA Straubing entlassen.Als Autor und Regisseur fungiert Gunther Scholz. Produzenten von «Der Parkhausmord» sind Emanuel Rotstein für Bavaria Fiction sowie Christian Asanger und Nico Gammella für Sky. Philipp Klees fungiert als Producer, Astrid Holz als Line Producerin für Bavaria Fiction.„Der sogenannte ‚Parkhausmord' von München zählt zu den spektakulärsten Kriminalfällen Deutschlands, der bis heute mit seinen zahlreichen ungeklärten Fragen Justiz und Medien in Atem hält. Der verurteilte Täter Benedikt Toth bestreitet die Tat bis zum heutigen Tag. Unsere mitreißende True Crime Doku beleuchtet den Fall auf eindrucksvolle und akribische Weise und begleitet den Verurteilten exklusiv.", so Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland.Emanuel Rotstein, Head of Documentaries, Bavaria Fiction fügt an: „Der Parkhausmord bewegt die Öffentlichkeit seit mehr als 17 Jahren. Eine schreckliche Tat mit vielen Ungereimtheiten. Der Mord an Charlotte Böhringer ist jedoch mehr als ein spektakulärer und medienwirksamer Fall, es ist eine Tragödie mit vielen Wendungen und der zentralen Frage, wie weit Recht und Gerechtigkeit auseinander liegen. Als etablierte Münchner Produktionsfirma freuen wir uns besonders, nun eine faktenbasierte und eindringliche Doku für den nationalen und internationalen Markt produzieren zu können."