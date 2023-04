Netflix beendet «Big Mouth»

US-Fernsehen

Nach der achten Staffel, die demnächst kommt, ist Schluss.

wurde bei Netflix für eine achte Staffel verlängert, die die letzte Season der animierten Komödie sein wird. Außerdem wird das «Big Mouth»-Spin-offmit seiner bereits angekündigten zweiten Staffel enden. Damit ist «Big Mouth» die am längsten laufende Originalserie von Netflix, ausgenommen Kinder- und Familienprogramme. Zuvor teilten sich «Grace and Frankie» und «Orange Is the New Black» diesen Titel mit jeweils sieben Staffeln.Inspiriert von der Kindheit von Nick Kroll und Andrew Goldberg, folgt «Big Mouth» einer Gruppe von Freunden und ihren Hormonmonstern, die sich mit der Pubertät, der menschlichen Sexualität und dem Erwachsenwerden auseinandersetzen. Kroll spielte die Hauptrolle neben John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas und Ayo Edebiri (dessen Rolle ursprünglich von Jenny Slate gespielt wurde). Staffel sechs wurde 2022 ausgestrahlt, während Staffel sieben in den Jahren 2023 und 2024 erscheinen wird."«Big Mouth» ist eine überragende Errungenschaft der animierten Komödie, die aufgrund ihrer Langlebigkeit in die Geschichte von Netflix eingehen wird", sagte Billy Wee, Netflix' Direktor für Erwachsenenanimation. "Wir sind begeistert, dass wir noch zwei weitere urkomische Staffeln mit den Fans teilen können, bevor diese brillante Coming-of-Age-Geschichte ihren Abschluss findet."