Ackles-Ehepaar unterschreibt Amazon-Vertrag

US-Fernsehen

Danneel und Jensen Ackles werden exklusiv für den Jeff-Bezos-Konzern arbeiten.

Jensen Ackles, Danneel Ackles und ihre Produktionsfirma Chaos Machine gehen einen First-Look-TV-Deal bei Amazon ein. Die Ackles und Chaos Machine hatten zuvor einen First-Look-Deal bei Warner Bros. Television. Im Oktober 2022 wurde berichtet, dass sie den WBTV-Deal um weitere zwei Jahre verlängert haben, aber sie haben diesen Deal nun zugunsten von Amazon aufgegeben.Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, trennten sich die Wege von Ackles und WBTV in gutem Einvernehmen und alle Projekte, die Chaos Machine mit ihrem ehemaligen Studio in Entwicklung hatte, bleiben in Arbeit. Der WBTV-Deal war ein reiner Produzentendeal, während der Amazon-Deal sowohl die Schauspielerei als auch die Produktion umfasst."Wir sind begeistert, diese Reise mit dem unglaublich intelligenten und kreativen Team von Amazon zu beginnen", sagte Ackles. "Wir haben es geliebt, mit «The Boys» Teil der Amazon-Familie zu sein und freuen uns auf unsere weitere Beziehung, während wir gemeinsam spannende und interessante Projekte entwickeln."