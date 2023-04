Connie Britton & Co. sind bei «Zero Day» dabei

US-Fernsehen

In der Netflix-Serie ist auch Robert De Niro zu sehen.

Die von Robert De Niro geleitete Dramaserieauf Netflix hat vier neue Darsteller bekommen. Lizzy Caplan («Fleishman Is in Trouble», «Fatal Attraction»), Jesse Plemons («Power of The Dog», «Fargo»), Joan Allen («Das Bourne Ultimatum», «The Contender») und Connie Britton («White Lotus», «Friday Night Lights») haben sich De Niro in der Serie angeschlossen, die im März bei Netflix bestellt wurde. Es wird De Niros erste reguläre Fernsehrolle sein.De Niro spielt in der Serie die Rolle des George Mullen, der als "ein äußerst beliebter, aber komplizierter ehemaliger amerikanischer Präsident beschrieben wird, der aus dem Ruhestand geholt wird, um eine Kommission zu leiten, die einen verheerenden globalen Cyberangriff untersuchen soll."Netflix hat sechs Episoden von «Zero Day» in Auftrag gegeben. Eric Newman und Noah Oppenheim haben die Serie zusammen mit dem Pulitzer-Preisträger Michael S. Schmidt entwickelt, wobei Newman und Oppenheim als Drehbuchautoren und ausführende Produzenten fungieren. Newman ist über Grand Electric Productions ausführender Produzent. Schmidt ist ebenfalls ausführender Produzent, während De Niro nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch als ausführender Produzent fungiert. Lesli Linka Glatter wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Jonathan Glickman von Panoramic Media Co. ist ebenfalls ausführender Produzent. Newman und seine Produktionsfirma Grand Electric stehen derzeit unter einem Gesamtvertrag mit Netflix.