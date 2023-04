Heufer-Umlauf und Winterscheidt kehren erfolgreich zurück

Quotennews

Über drei Stunden Sendezeit nahm die Rückkehr von «Joko & Klaas gegen ProSieben» in Anspruch. Das schob das Finale von «Intimate.» tief in die Nacht.

Yes! Die erste Runde geht an uns. @jokoundklaas werden am 6. Mai live in @sat1 zu Gast-Kommentatoren der Krönungszeremonie von Charles III. Danke für einen tollen Abend und eure Tweets. Dienstag geht’s weiter. Und jetzt ab zu Berlin-Klaas und #LateNightBerlin. #JKvsP7 — ProSieben (@ProSieben) April 25, 2023

Rund 1,4 Millionen Menschen verfolgten im Herbst die neuen Folgen von. Darunter befanden sich etwa eine Million Werberelevante. Am Dienstagabend startete die vierte Staffel der Unterhaltungsshow, die in den Bavaria Studios in München produziert wurden. Steven Gätjen begrüßte Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sowie ihre Gegenspieler Smudo, Michi Beck, Nina Chuba, Emilio Sakraya, Palina Rojinski und Sido. Das 190-minütige Spektakel lockte 1,39 Millionen Zuschauer an und sorgte für 6,1 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,94 Millionen erfasst, sodass man auf 18,4 Prozent kam. Da Joko und Klaas den Auftakt verloren haben, müssen sie bei der Krönung von King Charles III eine Stunde in Sat.1 kommentieren.Durch diesen Vorlauf sah es auch fürgut aus. Die Show aus Berlin, in der Dennis und Benni Wolter den Gastgeber Klaas Heufer-Umlauf besuchte, erreichte bis 00.40 Uhr 0,34 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 3,6 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,24 Millionen gezählt, die für 11,4 Prozent standen. In den vergangenen Wochen erreichte die Sendung nur schlechte Werte, weil das Vorprogramm ebenfalls nur mäßig lief.Die vorletzte-Folge mit dem Titel „LARP – Live Action Role Play“ erreichte ab 00.40 Uhr noch 0,12 Millionen Zuschauer, die für 2,3 Prozent Marktanteil standen. Die Produktion mit Oskar Belton, Emil Belton und Bruno Alexander erreichte 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige, Gaststar Jonas Nay sorgte für 7,1 Prozent Marktanteil. Das Staffelfinale, das erst spät in der Nacht lief, unterhielt noch 0,09 Millionen Zuschauer und 2,4 Prozent. Mit 0,08 Millionen jungen Menschen erreichte man 8,6 Prozent.