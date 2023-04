PRNEWS.IO zahlte im Jahr 2022 1,815 Millionen Dollar an lokale Nachrichtenverlage

Vermischtes

25. April 2023, 06:38 Uhr

Die gesamten Mediengebühren seit dem Start des Startups belaufen sich auf 9,75 Millionen Dollar.

Das von einem ukrainischen Unternehmer in Estland gegründete Startup PRNEWS.IO hat 1,815 Millionen Dollar an Herausgeber von Nachrichtenseiten für markenbezogene Inhalte gezahlt.Das Wachstum der Medieneinnahmen über die Plattform stieg 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent, dank eines einzigartigen Moments, in dem Marken die Rolle der teuren PR-Agenturen überdachten.PRNEWS.IO ermöglicht es Marken, gesponserte Inhalte in einem nativen Format zu veröffentlichen, und die Herausgeber von Nachrichtenseiten wurden mit einer Barvergütung belohnt. Auf diese Weise können die Kunden jährlich Zehntausende von Dollar einsparen, vor allem durch den Wegfall von Medienplanung und Agenturgebühren.Die Plattform arbeitet mit umfangreichen Daten zu Publikumsmetriken und ermöglicht es Marken, eine vorhersehbare Kommunikation mit ihrem Publikum aufzubauen. PRNEWS.IO aggregiert Informationen von 105.000 Nachrichtenseiten und bietet eine Reihe von Metriken und Publikumsmetriken, die einen Einblick in die Qualität dieser Medien geben. Seit Beginn des Jahres 2022 haben 2,2 Millionen Menschen die PRNEWS.IO-Plattform besucht. Die Mehrheit der Besucher kommt aus den USA, aber auch Nutzer aus 96 Ländern haben die Plattform besucht."Durch die Schaffung einer Content-Marketing-Plattform helfen wir den Menschen, die Welt durch die Geschichten zu verstehen, die Marken zusammen mit Medienverlegern erschaffen", sagt PRNEWS-Gründer und Vorstandsmitglied Alexander Storozhuk.Ihm zufolge konzentrieren sich die Verleger auf das, was sie am meisten lieben - die Produktion großartiger Inhalte - und das Startup kümmert sich um die Einnahmen. PRNEWS.IO ist in Estland tätig und hat ein Entwicklungsbüro in der Ukraine. Das Unternehmen ist auch ein Dienstleister für Estlands digitales Identitätsprogramm, genannt e-Residency. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen zum Gewinner der Go Global Awards des International Trade Council in der Kategorie Marketing und PR ernannt.