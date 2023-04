Sky setzt «Paris Police» im Juni fort

TV-News

Rund zwei Jahre nach «Paris Police 1905» kommt die Fortsetzung der französischen Krimiserie «Paris Police 1905» nach Deutschland.

Die Krimiseriewird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Die zweite Staffel hört dann auch den Namenund erscheint ab dem 8. Juni in Deutschland. In Doppelfolgen sendet Sky Atalntic jeden Donnerstag um 20:15 Uhr jeweils eine Doppelfolge. Zusätzlich wird die Serie auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf bereitstehen. Sowohl die deutsche Synchronisation als auch die Originalsprache stehen zur Verfügung. Die Handlung spielt im verruchten Bois de Boulange, dem Tummelplatz der nach dunklen Gelüsten suchenden Pariser Elité.Genau wie in der ersten Staffel steht ein Mordfall im Vordergrund. Eine unbekannte Leiche wird im Park Bois de Boulange gefunden. Mord oder Selbstmord? Inspektor Antoine Jouins (Jérémie Laheurte) Ermittlungen führen ihn tief in den dunkelsten Untergrund von Paris, denn im Park befriedigt auch die Pariser Elite ihre verbotene Lust. Der junge Familienvater Jouin wird bald tief in ein Netz aus Intrigen, in dem Zuhälter, Erpresser und halbseidene Ärzte und die korrupte Sittenpolizei miteinander verwoben sind, hineingezogen. Unterdessen wird Paris von der Syphilis heimgesucht. Polizeichef Louis Lepine (Marc Barbé) steht unter Druck, alle von der Straße zu vertreiben, die Politik und Medien dafür verantwortlich machen: Homosexuelle und Prostituierte. Dabei werden die Gerüchte immer lauter, dass der berühmte Polizeichef selbst eine heimliche Affäre hat. Tatsächlich hat seine Geliebte Marguerite Steinheil (Evelyne Brochu) unter seinem Schutz einen exklusiven Glückspielring aufgebaut.Zwischen der ersten und zweiten Staffel liegt ein Zeitsprung von etwa fünf Jahren. Dieser bringt große Veränderungen mit sich, vor allem im Lebensstil, der technischen Entwicklung, der Mode und der Politik. Besonders in den Vordergrund rücken die repressive Verfolgung von Prostituierten und Homosexuellen sowie die korrupte Sittenpolizei. Ein historischer Kriminalfall, akribisch recherchierte Ereignisse und Persönlichkeiten verschmelzen mit fiktiven Charakteren zu einem fesselnden Thriller. An einer dritten Staffel für den Premiumsender Canal+ wird bereits gearbeitet.