Tucker Carlson geht  Brian Kilmeade übernimmt

US-Fernsehen

Fox News hat bereits einen Nachfolger für den umstrittenen Abgang präsentiert.

Brian Kilmeade hat am Montagabend die 20-Uhr-Sendung von Fox News übernommen, nachdem Tucker Carlson den Sender verlassen hatte. Der «Fox & Friends»-Moderator ging kurz auf Carlsons Abgang ein, als die Sendung inanstelle von «Tucker Carlson Tonight» umbenannt wurde."Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, haben sich Fox News und Tucker Carlson darauf geeinigt, sich zu trennen", sagte Kilmeade. "Ich wünsche Tucker das Beste. Ich bin ein guter Freund von Tucker und werde es immer sein. Aber jetzt ist es Zeit für «Fox News Tonight», also lasst uns anfangen."Fox News hatte am Montagmorgen überraschend bekannt gegeben, dass der meistgesehene Moderator der Primetime den Sender verlassen wird. "Fox News Media und Tucker Carlson haben sich darauf geeinigt, sich zu trennen", teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. "Wir danken ihm für seine Dienste für den Sender als Moderator und davor als Mitarbeiter."