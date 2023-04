«Volles Haus!» bekommt zwei neue Gastmoderatoren

TV-News

In dieser Woche moderieren Funda Vanroy und Ross Antony an der Seite von Chris Wackert.

Für die Ende Februar gestartete Nachmittagsshowläuft es auch nach acht Wochen auf Sendung nicht gut. Während ursprünglich Britt Hagedorns Talkshow der erste Programmpunkt der dreistündigen Livesendung sein sollte, startet man inzwischen ohne Anmoderation direkt mit den Wochenserien aus dem Reality-Bereich. Auch auf der Moderatoren-Position hat sich einiges getan, nachdem zur Premiere lediglich Jasmin Wagner und Jochen Schropp als Duo parat standen. Mittlerweile wurde das Team um Chris Wackert, Britt Hagedorn und Madeleine Wehle erweitert.In dieser Woche wird von dem Quintett aber nur Wackert in Erscheinungen treten – Hagedorns Auftritt in ihrer ausgelagerten Talkshow ausgenommen. Statt Schropp, Wagner oder Wehle werden in dieser Woche Funda Vanroy und Ross Antony ein Duo mit Wackert bilden. Die «Galileo»-Moderatorin wird am Montag und Dienstag (24. und 25. April) zu sehen sein, während der britische Schlagersänger ab Mittwoch (26. April) dreimal durch die Sendung führen wird. Sat.1 spricht in seiner Ankündigung von „Spezial-Gästen“, also keine dauerhaften Moderatoren. Nicht erwähnt wurde, ob oder warum die anderen genannten Moderatoren nicht zur Verfügung stehen.Vanroy und Wackert begrüßen in «Volles Haus!» am Montag Comedian Ralf Schmitz, der am Abend um 20:15 Uhr durch die neue Sat.1-Showführen wird. 24 Stunden später begrüßen die beiden den Schauspieler Hendrik Duryn («Der Lehrer»). Antony und Wackert starten am Mittwoch mit Landtierarzt Dr. Herbert Dreesen aus der Sat.1-Gold-Seriedurch, während am Donnerstag die «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatinnen Zuzel (50), Nicole (49) und Marielena (52) vorbeischauen. Am Freitag gibt Erziehungsexpertin Katia Saalfrank wieder Tipps für ein stimmiges Familienleben.