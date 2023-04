Bleiben «Die Unschlagbaren» schwach?

Quotennews

Der Auftakt lief schon mäßig - läuft es in Woche zwei für «Die Unschlagbaren» besser?

Mit der Überschrift und dem kurzen Intro wird wohl wenig Spannung aufgebaut, ist es doch eher klar, dass mitkeine großen Sprünge möglich sein sollten. Wer den Start der Show verpasst hat, kann ihn im Nachgang nochmal schauen oder jegliche bisher gezeigte Folge von «Das Duell um die Welt» - das Konzept ist im Endeffekt identisch. (Nur ohne Joko & Klaas). Doch damit genug der Schelte, wie lief Woche zwei? Mit 0,69 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,5 Prozent entwickelt sich die Show kaum weiter. Es lief deutlich schlechter als zum Auftakt.Die klassische Zielgruppe kam auf 0,45 Millionen Umworbene, womit ein immerhin ordentlicher Marktanteil von 7,3 Prozent erreicht wurde. Wie schon in der Vorwoche bleibt die Leistung der "neuen" Show also wacklig bis schlecht. Im Anschluss konntenden Abend nicht wirklich retten. Mit Riccardo Simonetti, Axel Stein, Simon Gosejohann, Laura Karasek und Jasmin Wagner bei der Polizei verweilten 0,21 Millionen Zuschauer in Unterföhring.Die Zielgruppe reduzierte die Reichweite auf 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige, womit auch der Marktanteil auf 5,5 Prozent sank. Insgesamt blockierte ProSieben ab 22:40 Uhr noch 1,8 Prozent des TV-Marktes. Am gestrigen Sonntag gab es keinerlei Lichtblicke in München.