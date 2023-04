WGA teilt Streikregeln mit

Vermischtes

Sollte die Arbeitsniederlegung beginnen, ist das Verfassen von Drehbüchern oder das Verhandeln tabu.

Die Writers Guild of America hat am Dienstag detaillierte Streikregeln für ihre Mitglieder gestartet und ihnen mitgeteilt, dass sie im Falle eines Streiks keine Drehbücher schreiben, keine Pitchings durchführen und nicht über Aufträge verhandeln dürfen. Im Falle eines Bruches erfolgt wohl der Ausschluss aus der Gewerkschaft, dies bedeutet Berufsverbot in den USA. Die Gilde erläuterte auch die Regeln für Showrunner und andere Mitglieder. WGA-Mitglieder, die auch als Produzenten, Darsteller oder Regisseure tätig sind, dürfen legal weiterarbeiten, sofern sie keine schriftstellerischen Leistungen erbringen."Die Gilde ist der festen Überzeugung, dass kein Mitglied eine WGA-Streikpostenkette überqueren oder das Gelände eines bestreikten Unternehmens zu irgendeinem Zweck betreten sollte", erklärte die Gilde. "Nach geltendem Recht kann die Gilde jedoch keine Disziplinarmaßnahmen gegen Mitglieder verhängen, die ausschließlich nicht-schreibende Tätigkeiten ausüben.In einer separaten FAQ wies die Gilde darauf hin, dass während des Streiks 2007/08 viele Showrunner über die Anforderungen der Streikregeln hinausgingen "und sich weigerten, während des Streiks irgendwelche Dienstleistungen für bestreikte Unternehmen zu erbringen".