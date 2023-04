Prime Video stellt neue spanische Filme und Serien vor

International

Unteranderem veröffentlichen die Produzenten von «Acarràs», dem Gewinner des Goldenen Bärs 2022, einen Film basierend auf der wahren Geschichte von Hildegart Rodríguez.

Der Amazon-Streamingdienst Prime Video hat eine Reihe spanischer Inhalte angekündigt, die in diesem Jahr produziert werden sollen. Die Liste umfasst insgesamt sechs neue Filme und Serien, die nach «Argentina, 1985» und «News of a Kidnapping» zum nächsten großen spanischsprachigen Hit werden sollen. Die Titel stammen teilweise von Produzenten, die bereits durch vorherige spanische Filmerfolge bekannt wurden.ist ein Action-Abenteuer Thriller, der von Adrian Guerras Nostromo Pictures stammt. Es handelt von der Ausbreitung einer Tollwut-artigen Krankheit. Der Witwer Manel kann sich davor schützen, muss letzten Endes jedoch fliehen. Auf der Flucht trifft er auf unerwartete Gefährten. Carles Torrens, bekannt durchoderist der Regisseur des Films.ist eine achtteilige spanische Version des japanischen Originals. Dabei handelt es sich um eine Wettbewerbs Serie, bei denen 100 Männer und Frauen ein Schloss stürmen sollen. Allerdings müssen davor einige Prüfungen absolviert werden, bei denen nur die schnellsten, agilsten und stärksten Kandidaten gewinnen können. Produziert wird die Serie von Ecofrandos Encofrassa, während der ausführende Produzent Jorge Ponce ist. Bereits am 10. Juli wird die spanische Version auf Prime Video in Spanien verfügbar sein. Im Verlauf des Jahres sollen Mitglieder in Spanien Zugang zur japanischen Version erhalten.Eine weitere Serie ist. Diese Actionkomödie dreht sich um Tomàs, der seine Frau und Tochter verlässt, als das Ende der Welt prophezeit wird. Als die Apokalypse ausbleibt, bereut er seine Entscheidungen. Lojo, Drehbuchautor von, erschuf die Serie gemeinsam mit David Sáinz, welcher wiederum durchbekannt wurde.Um die wahre Geschichte von Hildegart Rodríguez, eine populäre spanische Autorin in den 30er-Jahren, dreht sich der Film. Während sie den Sozialisten Abel Vilella kennenlernte, konnte sie das erste Mal in ihrem Leben wirkliche Freiheit erleben, nachdem ihre Mutter sie großgezogen hatte. Auf die Beziehung reagierte ihre tyrannische und paranoide Mutter jedoch sehr dramatisch. Produziert wurde von Maria Zamora von Elastíca Film und Stefan Schitz von Avalon. Autoren sind Eduart Sola und die preisgekrönte Clara Roquet.Beihandelt es sich um eine Komödie, die die Geschichte von Quinque erzählt. Er wird in ein Dorf im tiefen spanischen Teruel geschickt, um die lokale Politik zu stärken. Später findet er heraus, dass das nur ein Vorwand war und der eigentliche Grund darin bestand, dass seine Freundin mehr Zeit mit dem Vorsitzenden seiner Partei verbringen kann. Der Drehbuchautor und Schauspieler Lalo Tenorio und Berta Vázquez spielen die Hauptrollen. Daniel Castro ist der Autor und produziert wird die Komödie von Gonzalo Salazar-Simpsons Lazona Films, die bereits durchbekannt sind.Nicht fehlen darf auch bei Amazon das Genre True-Crime, das mit der Doku-Seriebedient wird. Geschrieben von Pepe Coira und Léon Simiani erzählt die fünfteilige, 50 Jahre umspannende Geschichte von Pater Jesus Silva, der 1956 unter dem Diktator Francisco Franco eine Stadt der Kinder am Rande von Ourense gründet, die 50 Jahre später im Sumpf liegt durch den Vorwurf der Korruption und des sexuellen Missbrauchs. Zuletzt soll die spanische Gesangstalentshowfortgesetzt werden. Sie soll die erste Live-Serie im spanischen Prime Video werden.