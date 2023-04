«Thats my Jam» kommt einmalig ins Free-TV

TV-News

Im Anschluss an die quotenstarke Live-Sendung «Let’s Dance» präsentiert RTL einen einmaligen "Appetitanreger" der Musikshow der Kaulitz-Brüder.

Die deutsche Adaption der US-Seriemit Jimmy Fallon adaptieren ab dem 12. Mai die Gesichter der Band Tokio Hotel Bill und Tom Kaulitz für den Streamingdienst RTL+. Der Startschuss fällt am 12. Mai, im Wochentakt soll eine von insgesamt sechs Folgen erscheinen. Nun hat auch der lineare Fernsehsender RTL angekündigt, das Showformat zu zeigen, belässt es dabei aber vorerst bei einer Folge im Free-TV. Diese wird am Freitag, 26. Mai, ab 23:30 Uhr ausgestrahlt. Zuvor setzt der Kölner Sender auf die obligatorischevonnach der regulären Staffel der Tanzshow.In dem „kleinen Appetitanreger“, wie RTL die einmalige Ausstrahlung bezeichnet, treten Musiker Jan Delay und Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer gegen Schauspieler Daniel Donskoy und Musikerin Elif in verschiedenen Quizrunden gegeneinander an.Am Tag zuvor füllt RTL seine Primetime nebenum 22:15 Uhr mit einbem fast vierstündigenzum Thema „Wie gelingt der Sommerurlaub 2023?“. Darin erhält das Publikum Tipps, wie ein günstiger Sommerurlaub trotz Inflation und hoher Energiekosten gelingen soll. Außerdem soll geklärt werden, ob Urlaub gegen Arbeit ein massentaugliches Konzept ist und inwiefern eine Künstliche Intelligenz die Urlaubsplanung übernehmen kann. Gesendet wird die Magazin-Sendung von 20:15 Uhr bis Mitternacht.Die gleiche Strecke – nur ohne «RTL Direkt»-Einschub – bespielt auch Schwestersender VOX am Samstag, 20. Mai. Zu sehen gibt es die vierstündige Doku, in der die Vorbereitungen für Großevents und Festivals unter die Lupe genommen werden. Die Doku taucht dabei nicht nur tief in die bunte Welt der Partyindustrie ein, sondern beleuchtet auch, wie sich das Feiern in den letzten Jahren durch die Corona-Pandemie verändert hat.