Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ZDF-Quiz und ARD-Komödie

Quotennews

Am Ende musst sich «Die große „Terra X“-Show» geschlagen geben, welche zudem einen neuen Negativrekord verbuchte.



Nach genau sechs Monaten lud das ZDF mal wieder zu. Im Mittelpunkt standen diesmal Geheimnisse, wie etwa die Verbotene Stadt in Peking, Area 51 oder auch die Identität des britischen Street-Art-Künstlers Banksy. Moderator Johannes B. Kerner hatte Meteorlogin Dr. Insa Thiele-Eich und den YouTuber „MrWissen2go“ Mirko Drotschmann als Experten dabei. Judith Rakers und Oliver Wnuk traten gegen Sonya Kraus und Matthias Matschke im Wissensduell an, um 20.000 Euro für den guten Zweck zu erspielen.Die vorherige Ausgabe war mit 3,27 Millionen Fernsehenden auf passable 12,6 Prozent Marktanteil gekommen. Bei den 0,36 Millionen Jüngeren war mit einer akzeptablen Quote von 5,7 Prozent zuletzt noch etwas Luft nach oben geblieben. Gestern war das Publikum mit 3,02 Millionen Menschen schließlich so klein wie nie zuvor. Dies reichte noch für annehmbare 11,8 Prozent Marktanteil. Auch die 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen stellten einen neuen Tiefstwert dar. Hier sank der Marktanteil zudem auf mäßige 5,5 Prozent.Das Erste konnte sich somit an der Konkurrenz vorbeischieben, was dem Sender jedoch auch nur ganz knapp gelang. Die Komödiewollten sich mit 3,06 Millionen Zuschauern nur geringfügig mehr Menschen anschauen. Für den Sender bedeutete dies ein solides Resultat von 12,0 Prozent. Zudem waren bei den 0,39 Millionen Jüngeren passable 7,3 Prozent Marktanteil möglich.