Bob Odenkirk geht zu «The Bear»

US-Fernsehen

Nach «Better Call Saul» soll der erfahrene Schauspieler bei der FX-Serie mitmachen.

Bob Odenkirk tauscht seinen Cinnabon gegen italienisches Rindfleisch, denn der «Better Call Saul»-Star hat sich der zweiten Staffel der köstlichen FX-Hit-Dramedy-Serieangeschlossen, wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet. Details zum Charakter von Odenkirk werden noch unter Verschluss gehalten, aber es heißt, dass der Schauspieler in einer Gastrolle in die Serie einsteigen wird. FX und die Vertreter von Odenkirk lehnten eine Stellungnahme ab.«The Bear», dessen zweite Staffel im Juni Premiere haben wird, zeigt Jeremy Allen White als Carmen "Carmy" Berzatto, einen Elitekoch, der nach dem Selbstmord seines älteren Bruders nach Hause zurückkehrt, um den Sandwich-Laden seiner Familie in Chicago zu führen. Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Matty Matheson, Richard Esteras und Jose M. Cervantes bilden das chaotische Küchenpersonal von "The Bear", während Abby Elliott die Rolle von Carmys Schwester Natalie spielt.Nach seinem Debüt wurde «The Bear» zur meistgesehenen halbstündigen Serie von FX und nahm Trophäen von den Screen Actors, Writers und Producers Guild Awards mit nach Hause. Außerdem gewann White den Golden Globe als bester Schauspieler in einer TV-Serie, einem Musical oder einer Komödie. Hierzulande läuft das Format bei Disney+