RTL Group schüttet hohe Dividende aus

Wirtschaft

Bei der jährlichen Hauptversammlung der RTL Group wurde eine Dividende von vier Euro pro Aktie beschlossen.

Die Jahreshauptversammlung der RTL Group fand am 26. April statt. Dort wurde der Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 sowie alle Beschlussvorschläge gebilligt. Beschlossen wurde außerdem, dass die Dividende einer Aktie vier Euro beträgt.Die Dividende bis zum 31. Dezember 2022 ist in Deutschland bei der Deutschen Bank AG auszahlbar. In Luxemburg bei der ING Luxemburg SA und in Belgien bei der ING SA. Ab dem 2. Mai ist die Auszahlung möglich.Außerdem trat Bettina Wulf als Aufsichtsratsmitglied zum 26. April zurück. Die Hauptversammlung ernannte Carsten Coesfeld und Alexander von Torklus zu Aufsichtsratsmitgliedern mit einer Amtszeit von einem Jahr.