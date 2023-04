Panagiota Petridou sucht Putz-Champion bei Kabel Eins

TV-News

Nach «Aufpoliert und abkassiert» ist «Putz! Blitz! Blank!» bereits die zweite Kabel-Eins-Sendung für die langjährige VOX-Moderatorin von «Biete Rostlaube, suche Traumauto».

Ab 14. Mai startet Kabel Eins die neue sonntägliche Sendung. Diese soll jeden Sonntag um 19:10 Uhr beim Free-TV Sender ausgestrahlt werden. Als Moderatorin wird Panagiota Petridou, die jahrelangmoderiert hatte, fungieren. Für Petridou ist es nachim vergangenen Herbst das zweite Kabel-Eins-Format.Das Konzept besteht daraus, dass sieben „reinigungsbegeisterte“ Teilnehmer gegeneinander antreten, um die „verrücktesten Putzherausforderungen ihres Lebens“ zu meistern, wie es in der Ankündigung heißt. Am Ende einer Folge muss sich jeweils ein Teilnehmer verabschieden, bis in der vierten Folge das Staffelfinale erreicht ist. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro und einen Jahresvorrat an Henkel-Produkten, dem Sponsor der Sendung.In der ersten Einzelchallenge müssen die Kandidaten jeweils eine verschmutzte Grillschürze nur mit Haushaltsmitteln blütenweiß bekommen. Der Gewinner darf sich in der folgenden Gruppenchallenge einem von zwei Teams anschließen und beschert sich selbst und drei anderen einen entscheidenden Spielvorteil. Produziert wird die Sendung von der Firma Bildergarten Entertainment. Diese ist unteranderem füroderbekannt.