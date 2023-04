Comcast verdient im ersten Quartal 9,4 Milliarden

Wirtschaft

Der Besitzer von NBCUniversal und Sky kann gute Zahlen vorlegen. Nur der Umsatz ging zurück, weil man im vergangenen Jahr die Olympischen Spiele im Programm hatte.

Der Medienkonzern Comcast hat am Donnerstagmittag seine Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Diese Zahlen können sich sehen lassen, nur das Gesamtergebnis wird durch einzelne Faktoren getrübt. So sank der Umsatz innerhalb eines Jahres um mehr als vier Prozent von 31,010 auf 29,691 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg um knapp drei Prozent auf 9,415 Milliarden US-Dollar und das Nettoergebnis verbesserte sich um acht Prozent auf 3,834 Milliarden US-Dollar."Wir haben im ersten Quartal starke Ergebnisse erzielt, da unser Team außergewöhnlich gut gearbeitet hat", sagte Brian L. Roberts, Chairman und Chief Executive Officer der Comcast Corporation. "Wir haben das bereinigte EBITDA und den bereinigten EPS und generierten einen beträchtlichen Betrag an freiem Cashflow. All dies haben wir erreicht, während wir während wir weiterhin in zukünftige Wachstumsinitiativen investieren. Wichtig ist auch, dass wir ein solides Umsatzwachstum in unseren Konnektivitätsgeschäften mit hohen Margen, während wir unsere Peacock-Abonnenten im Jahresvergleich um mehr als 60 Prozent steigern konnten. Unsere Themenparks haben einen neuen Rekord beim bereinigten EBITDA für ein erstes Quartal aufgestellt. Darüber hinaus haben wir ein gesundes Maß an Kapital an unsere Aktionäre zurück und behielten eine beneidenswerte Bilanz bei. Als Mit Blick auf die Zukunft haben wir eine große Dynamik im gesamten Unternehmen, einschließlich der Studios, wo «Super Mario Bros.» die weltweiten Kassenrekorde gebrochen hat und zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres 2023 geworden ist."Der Umsatz von NBC und Co. ging aufgrund der fehlenden Olympischen Winterspiele zurück. Die Mediensparte verlor 20 Prozent und liegt nun bei 6,152 Milliarden US-Dollar. Rechnet man Olympia und Super Bowl heraus, beträgt der Rückgang nur zwei Prozent. Rund eine Milliarde Umsatz kommt von den internationalen TV-Sendern. Der Gewinn ging auf 880 Millionen US-Dollar zurück. Die Studios legten um 1,7 auf 2,956 Milliarden US-Dollar zu und verdienten 277 Millionen US-Dollar. Die Themenparks verbesserten sich um 24,9 Prozent auf 1,949 Milliarden US-Dollar und geneierten 658 Millionen US-Dollar. Peacock steigerte den Umsatz um 45 Prozent auf 685 Millionen US-Dollar und hat nun 22 Millionen Abonnenten.Mit dem ersten Quartal 2023 hat Comcast seine Segmente teilweise verschoben. Sky wird nicht mehr separat geführt, sondern unter „Connectivity & Platforms“ ausgewiesen. Unternehmen nehmen solche Umgliederungen häufig vor, um ein langfristig schrumpfendes Geschäft vor den Aktionären zu verbergen. Aus diesem Grund weist Comcast seit der Übernahme durch 20th Century Fox auch keine Länderübersicht mehr aus. Der neu geschaffene Geschäftsbereich, zu dem auch Sky und Comcasts Kabel- und Internetkunden gehört, erzielte einen Umsatz von 17,869 Milliarden US-Dollar (-2,6 Prozent), der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg um 3,2 Prozent auf 6,762 Milliarden US-Dollar. 31,826 Millionen Kunden zählte das Unternehmen in den USA (-34.000 gegenüber dem Vorjahresquartal), international gewann es mit der Peacock-Expansion und SkyShowtime in Europa 111.000 Kunden hinzu und kommt nun auf 18,051 Millionen.