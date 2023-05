Milan Peschel: Andi kommuniziert und verurteilt nicht

Interview

Seit Ende April ist die zweite «Doppelhaushälfte»-Staffel in der ZDFmediathek verfügbar. Mit Serienstar Peschel sprach Quotenmeter über seine Rolle.

Naja, das ist eher ne Feststellung als ne Frage, aber ich stell mir das Wort ODER am Ende des Satzes einfach mal vor und sage: doch es hätte besser sein können, wenn Maryam Zaree und ich auch einen Preis bekommen hätten… 😉Ebenso. Das meiste war gut.Ich spiele Andi, der ist mir scheinbar gelungen, weil ich ihn mag. Er ist ehrlich, treu und glaubt an das Gute im Menschen. Und vor allem: er kommuniziert und verurteilt nicht. Trotz allem ist er natürlich voller Vorurteile, aber das sind alle Figuren.Diesmal werden wir viel außerhalb des Doppelhauses unterwegs sein. Unter anderem auf einem Golfplatz, in einem Restaurant und eine Folge spielt sogar im Metaverse.Nein, die kenne ich nicht.Leider ja, sehr sportlich. Vor allem die Arbeit am Set war geprägt von ständigem Zeitdruck. Aber das liegt an der schlechten Finanzierung, die für alle ZDFneo-Serien gleich ist.Bei «Netto» habe ich viel improvisiert, wir hatten eine bewegte Kamera und kein Geld. Es war eine Produktion der Babelsberger Filmhochschule, da ist sowieso alles anders als an einem professionellen Set.Regie im Kino ist sehr zeitaufwendig, das muss schon ein tolles Buch sein, damit ich mich ein Jahr damit beschäftige. Im Theater spiele ich wieder - seit Dezember im neuen Stück von René Pollesch „Und jetzt?“ an der Berliner Volksbühne.Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Will sagen: was gewesen ist gewesen, wir werden neue Filme machen.