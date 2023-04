Tucker Carlson versucht sich zu erklären

Köpfe

Nach dem Rauswurf bei Fox News postete der Moderator ein Video bei Twitter.

Tucker Carlson hat nach seinem Ausstieg bei Fox News eine Erklärung abgegeben. In einem Video, das am Mittwoch auf Twitter gepostet wurde, hielt Carlson eine vage Rede, in der er darüber sprach, wie es war, "aus dem Lärm herauszutreten" und wie "wahre Dinge sich durchsetzen"."Eines der ersten Dinge, die man erkennt, wenn man für ein paar Tage aus dem Lärm heraustritt, ist, wie viele wirklich nette Menschen es in diesem Land gibt", begann Carlson. "Nette und anständige Menschen, Menschen, die sich wirklich für die Wahrheit interessieren. Und auch ein Haufen lustiger Leute. Eine ganze Menge davon. Das muss die Mehrheit der Bevölkerung sein, sogar jetzt noch. Das ist ermutigend."Er fuhr fort: "Die andere Sache, die man bemerkt, wenn man sich eine kleine Auszeit nimmt, ist, wie unglaublich dumm die meisten Debatten sind, die man im Fernsehen sieht. Sie sind völlig irrelevant. Sie bedeuten nichts. In fünf Jahren werden wir uns nicht einmal mehr daran erinnern, dass wir sie hatten. Glauben Sie mir, als jemand, der daran teilgenommen hat. Und gleichzeitig, und das ist das Erstaunliche, werden die unbestreitbar großen Themen, die unsere Zukunft bestimmen werden, praktisch überhaupt nicht diskutiert. Der Krieg. Bürgerliche Freiheiten. Aufstrebende Wissenschaft. Demografischer Wandel. Die Macht der Unternehmen. Natürliche Ressourcen. Wann haben Sie das letzte Mal eine legitime Debatte über eines dieser Themen gehört? Das ist schon sehr lange her. Solche Debatten sind in den amerikanischen Medien nicht erlaubt".