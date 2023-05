HGTV startet neue Renovierungsserie «Turn Your House Around»

US-Fernsehen

Für diese neue Fernsehshow hat man die Designerin und Social-Media-Influencerin Carmeon Hamilton unter Vertrag genommen.

HGTV hat grünes Licht für die neue Hausrenovierungsseriegegeben, in der die Designerin und Social-Media-Influencerin Carmeon Hamilton die Hauptrolle spielt. Sie ist bekannt als Gewinnerin von HGTV's «Design Star: Next Gen» und als Teilnehmerin «Reno My Rental». Carmeon wird frustrierten Hausbesitzern aus dem Großraum Memphis zur Seite stehen, die in Häusern festsitzen, die den Bedürfnissen ihrer Familie nicht gerecht werden.Im Laufe der Serie wird Carmeon mit Hilfe ihres talentierten Teams von Machern und Handwerkern einzigartige, maßgeschneiderte und funktionale Räume schaffen, die perfekt zum Leben der jeweiligen Familie, ihrem persönlichen Stil und ihrem Budget passen. Die Premiere der Serie ist für das Jahr 2024 geplant."Fans von Carmeons HGTV-Serien und ihren beliebten Social-Media-Plattformen lieben es, ihr dabei zuzusehen, wie sie einen Raum betritt und sich sofort eine Vielzahl von einfachen und kostengünstigen Möglichkeiten einfallen lässt, um dessen Stil und Funktion zu optimieren", so Loren Ruch, Head of Content, HGTV. "«In Turn Your House Around» wird sie noch mehr für ihre Kunden tun und in jeder Folge ihren kreativen Einfallsreichtum und ihre cleveren Lösungen in die Häuser der Familien bringen."