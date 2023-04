«Kampf der Realitystars» kämpft sich wieder nach oben

Quotennews

Dies führte außerdem dazu, dass die anschließende Livesendung das bisher stärkste Resultat einfuhr.



In der gestrigen Ausgabe vonkam mit dem Neuzugang Bernd „Benny“ Kieckhäbchen noch ein weiterer Teilnehmer hinzu. Der Pfälzer war 2009 bei «DSDS» als „Paradiesvogel“ bekannt geworden und hatte sich den fünften Platz in der Show gesichert. Zudem kam noch Tim Sandt neu hinzu, der zuvor bereits beim «Sommerhaus der Stars» teilgenommen hatte, und Ehemann von Annemarie Eilfeld ist.Eine Woche zuvor hatten noch 0,83 Millionen Fernsehende für das Programm eingeschalten, was weiterhin für 3,6 Prozent Marktanteil gereicht hatte. Zudem waren bei den 0,35 Millionen Jüngeren hohe 6,3 Prozent drin gewesen. Gestern gelang es RTLZWEI nun, die Reichweite wieder auf 0,92 Millionen Interessenten auszubauen. Dadurch wuchs auch die Quote auf 4,0 Prozent. Es entschieden sich zudem 0,40 Millionen Umworbene für das Programm, wodurch hervorragende 8,0 Prozent Marktanteil erzielt wurden.Von dem starken Vorlauf profitierte im Anschluss auch. Mit 0,42 Millionen Neugierigen war es die bisher gefragteste Episode. Weiterhin standen überzeugende 3,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Das gleiche zählte in der Zielgruppe, welche aus 0,14 Millionen Werberelevanten bestand. Hier steigerte man sich von zuletzt soliden 4,2 auf nun hohe 5,5 Prozent Marktanteil.