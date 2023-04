Joko & Klaas moderieren für Sat.1

TV-News

Da das Entertainer-Duo gegen ihren Heimatsender ProSieben verloren hatten, müssen sie als Bestrafung für Sat.1 arbeiten und die Krönung von King Charles III. kommentieren.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf blickten enttäuscht drein, nachdem sie das Finale im Staffelauftakt vonverloren hatten. Womöglich hat sich die Enttäuschung beim Blick auf die Quoten wieder gelegt, denn nie startete das Erfolgsformat von Florida TV besser in eine neue Runde als am Dienstagabend, als in der Zielgruppe 18,4 Prozent Marktanteil drin waren. Dennoch bleibt: Winterscheidt und Heufer-Umlauf müssen sich in den Dienst ihres Senders stellen. Und ProSieben schickt sie im Mai kurzerhand zum schwächelnden Schwestersender Sat.1 Dort wird bekanntlich am 6. Mai die Krönung von King Charles III. ab 9:30 Uhr live übertragen. Die beiden Entertainer werden für eine Stunde das Team um Moderatorin Marlene Lufen, das sich vor Ort in London befindet, von Berlin aus unterstützen und in der Stunde vor der eigentlichen Krönung ab 11:00 Uhr unter anderem die Ankunft der Königsfamilie und der internationalen Gäste kommentieren. „Das wird ein Festtag in Sat.1!“, verspricht Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling.„Das ganze Team freut sich auf die Krönung von Charles III. Dazu können sich die Zuschauer:innen auf ein besonderes Bonbon freuen: Erstmals sind Joko & Klaas eine Stunde in Sat.1 zu sehen. Sie werden den Anlass in einer königlichen Tea Time aus einem Berliner Studio angemessen begleiten“, so Eßling. Ob die Sat.1-Verantwortlichen auch nach der Live-Übertragung mit den beiden ProSieben-Gesichtern noch Grund zur Freude haben, bleibt abzuwarten. Nicht nur dem ProSieben-Publikum dürfte mittlerweile bekannt sein, dass Joko und Klaas vor Live-Kameras zur Unberechenbarkeit neigen und selbst ihrem eigenen Sender den Stecker ziehen In Sat.1 beginnt der royale Tag bereits um 7:40 Uhr mit der Doku, ehe die sechseinhalb-stündige Live-Sendung beginnt, in Marlene Lufen im Londoner Studio Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Prinz von Hannover, Major William Hunt, Zeremonienmeister und Kenner der militärischen und königlichen Formalitäten, sowie Ross Antony, großer Fan des britischen Königshauses, begrüßt. Direkt von der Westminster Abbey berichten Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck von der Krönungszeremonie. Reporter Benedikt Amara meldet sich vom Buckingham Palace. Um 16:00 Uhr folgen dann noch die beiden Dokussowie die Erstausstrahlung vonist in UHD auf dem Event-Kanal ProSiebenSat.1 UHD zu sehen, die Liveübertragung wird zudem barrierefrei mit Untertiteln für gehörlose und schwerhörige Menschen (Teletext Seite 149) und mit Audiodeskription für stark seheingeschränkte Zuschauer ausgestrahlt.