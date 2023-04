Südkorea: Netflix investiert weitere 2,5 Milliarden

International

Bislang ist der Streamingdienst mit seinen koreanischen Inhalten sehr gut gefahren.

Der globale Streaming-Gigant Netflix hat sich öffentlich dazu verpflichtet, in den nächsten vier Jahren 2,5 Milliarden US-Dollar (ca. 3,34 Billionen KRW) in südkoreanische Film- und Fernsehproduktionen zu investieren. Die Summe ist doppelt so hoch wie der Betrag, den das Unternehmen seit 2016 in Korea ausgegeben hat, so das Unternehmen. Das Versprechen wurde von Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, bei einem Treffen in Washington DC mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol abgegeben."Wir konnten diese Entscheidung treffen, weil wir großes Vertrauen in die koreanische Kreativindustrie haben, die auch weiterhin großartige Geschichten erzählen wird. Wir wurden auch durch die Liebe und die starke Unterstützung des Präsidenten für die koreanische Unterhaltungsindustrie und die Förderung der koreanischen Welle inspiriert. Ich möchte dem Präsidenten persönlich für sein freundliches Antwortschreiben danken", sagte Sarandos in einer Erklärung."Es ist unglaublich, dass die Liebe zu koreanischen Serien zu einem breiteren Interesse an Korea geführt hat, dank der fesselnden Geschichten der koreanischen Schöpfer. Ihre Geschichten stehen jetzt im Mittelpunkt des globalen kulturellen Zeitgeistes", fuhr er fort. Netflix hat sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene Erfolg mit Drama-Serien wie «Squid Game» und «The Glory» und zunehmend auch mit Factual-Shows wie «Physical 100».