Quotencheck

Zwischen September 2022 und März 2023 strahlte das ZDF insgesamt 24 neue Geschichten aus.

Bavaria Fiction hat in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Abenteuer für das ZDF geschrieben. Neben «Die Rosenheim-Cops» wird auch «SOKO Stuttgart» von dem Münchener Unternehmen produ-ziert. Schon seit Sendestart sind Karl Kranzkowski, Astrid M. Fünderlich, Peter Ketnath, Benjamin Stre-cker und Mika Zaka Sommerfeld dabei.Die erste neue Folge hieß „Alles Glück dieser Erde“ und wurde am Donnerstag, den 22. September, um 18.05 Uhr ausgestrahlt. 3,49 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil belief sich auf tolle 22,6 Prozent. Obwohl nur wenige Zuschauer zu den 14- bis 49-Jährigen gehörten, hatte das ZDF Glück: Mit 0,24 Millionen Zusehenden verbuchte man tolle 8,9 Prozent. Dieses Glück war eine Woche später schon vorbei: 3,70 Millionen Menschen verfolgten die Episode „Letztes Kapitel“, die auf 21,6 Pro-zent Marktanteil kam. Da die Fernsehnutzung an diesem Donnerstag etwas höher war, kam man mit 0,24 Millionen jungen Leuten nur noch auf 7,8 Prozent.Nach dem Höhepunkt Ende September musste man im Oktober fallende Reichweiten verkraften. Zwi-schenzeitlich waren nur noch 3,52 Millionen Fernsehzuschauer dabei. Ende Oktober erreichte die Folge „Das Pfandhaus“ zwar 3,78 Millionen Zuschauer und fuhr tolle 21,6 Prozent ein, aber an diesem Tag war man vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen extrem schwach: Nur 0,17 Millionen Zuseher waren dabei, sodass man auf 5,5 Prozent kam. Eine Woche später waren mit 0,21 Millionen jungen Leuten nur noch für 5,8 Prozent möglich.Im Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar lief «SOKO Stuttgart» mit Bestwerten auf. Am 10. und 17. November sowie am 1. Dezember wurden 4,12, 4,22 und 4,05 Millionen Fernsehzuschauer ge-messen, die Marktanteile waren weiterhin im sehr erfolgreichen Bereich. Vor allem die Ausgabe vom 17. November verbuchte das bislang beste Staffelergebnis bei den jungen Menschen mit 0,27 Millionen und sorgte für 7,7 Prozent. Eine Woche später waren allerdings nur 5,5 Prozent drin. Mitte Dezember musste man sich mit 4,8 Prozent zufriedengeben.Zu Beginn des neuen Jahres landete man wöchentlich bei etwa 3,7 Millionen Zuschauern. Besonders erfolgreich war die Ausgabe „Festgefahren“ von Mitte März. 4,29 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil wurde mit 24,5 Prozent bemessen. Unter den Zusehenden tummelten sich 0,30 Millionen junge, sodass man auf fantastische 10,3 Prozent Marktanteil kam.Die 14. Staffel von «SOKO Stuttgart» war ein voller Erfolg. 3,87 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jah-ren wurden gemessen, die 24 Folgen kamen auf einen durchschnittlichen Marktanteil von 21,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man zwar nur 0,22 Millionen ein, allerdings ist man mit 6,7 Prozent noch im Bereich des unteren Mittelfeldes, weshalb das ZDF auch weiterhin auf das Format vertrauen wird.