MGM+ bestellt «Emperor of Ocean Park»

US-Fernsehen

Hinter der neuen Produktion steckt das «Shameless»-Team.

, der Bestseller-Roman von Stephen L. Carter, wird bei MGM+ als TV-Serie adaptiert. MGM+ (ehemals Epix) hat zehn Episoden der Serie bestellt. Mit dieser Bestellung ist der lange Weg des Buches zum Bildschirm fast abgeschlossen. Ursprünglich wurde das Buch bereits 2001 in Option genommen, bevor es veröffentlicht wurde. Seitdem wurden mehrere Versuche unternommen, das Buch in einen Film und später in eine Fernsehserie umzuwandeln, obwohl keines dieser Projekte bis jetzt vorankam."The «Emperor of Ocean Park» ist viel mehr als nur ein Krimi", sagte Michael Wright, Leiter von MGM+. "Es ist nicht nur ein fesselnder Krimi, sondern erforscht auch wichtige Themen der schwarzen Identität der Mittel- und Oberschicht und ist damit eine hervorragende Ergänzung zum MGM+-Programm an fesselnden und zum Nachdenken anregenden Originalserien."Laut der offiziellen Beschreibung startet die Serie "in der Welt der Politik, der akademischen Ivy League und den Stränden von Martha's Vineyard". Im Mittelpunkt steht Talcott Garland, ein Juraprofessor der Ivy League, dessen ruhiges Leben erschüttert wird, als sein Vater, Richter Oliver Garland, an einem offensichtlichen Herzinfarkt stirbt. Tals Schwester Mariah, eine ehemalige Journalistin und eingefleischte Verschwörungstheoretikerin, stellt die Art des Todes des Richters in Frage und glaubt, dass der Richter, ein gescheiterter schwarzer Kandidat für den Obersten Gerichtshof, Opfer eines Verbrechens geworden ist.