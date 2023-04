«The Witcher» wird geteilt

US-Fernsehen

Netflix wird die finale Staffel mit Henry Cavill im Juni und Juli veröffentlichen.

Netflix hat den ersten offiziellen Teaser-Trailer für die dritte-Staffel veröffentlicht, der einen Blick auf die letzten Episoden mit Henry Cavill als Geralt von Riva wirft, bevor Liam Hemsworth die Rolle in Staffel vier übernimmt. Volume eins mit fünf Episoden wird am 29. Juni weltweit veröffentlicht, der zweite Teil mit den letzten drei Episoden der Staffel folgt am 27. Juli.In «The Witcher» spielen Cavill als monstertötender Weißer Wolf, Freya Allen als Prinzessin von Cintra und Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg. Joey Batey, Mimi Ndiweni, Eamon Farren, MyAnna Buring, Wilson Mbomio und Tom Canton sind ebenfalls für die dritte Staffel gestartet.Der erste Teaser verrät, dass Staffel drei eine gespenstische, grässliche Wendung nehmen wird. Auf den ersten Blick nimmt Geralt einen Schluck von einer Flüssigkeit, die seine Augen in einen tiefen, dämonischen Zustand verwandelt. "Jetzt verstehe ich zum ersten Mal, was echte Angst ist", sagt er auf schaurige Weise.