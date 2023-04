«Das große Backen»: Sat.1 startet fünfte Profi-Staffel Mitte Mai

TV-News

Sechs Teams kämpfen in vier Folgen um 10.000 Euro Preisgeld. Enie van de Meiklokjes moderiert ab Mai immer sonntags am Vorabend.

Seit 2013 istim Programm des Unterföhringer Privatsenders Sat.1 vertreten. Und wie es sich für den Bällchensender gehört, fanden weitere Ableger ihren Weg ins Programm. 2017 folgte eine Promiversion, 2019 ließ man echte Könner ans Werk und machte aus «The Great British Bake Off» eine-Variante. Seitdem werden jedes Frühjahr jeweils vier Folgen ausgestrahlt und 2023 bildet dabei keine Ausnahme. Sat.1 hat nun den Starttermin der fünften Staffel kommuniziert, die wie gewohnt von Enie van de Meiklokjes moderiert wird.Los geht es am Sonntag, 14. Mai, um 17:40 Uhr. Mit dabei sind insgesamt sechs Duos aus ehrgeizigen Konditormeistern, die um das Preisgeld von 10.000 Euro sowie den goldenen Cupcake backen. Unter den Augen der Motivtorten-Königin und Schokoladen-Sommelière Bettina Schliephake-Burchardt, des mehrfachen Patissiers des Jahres Christian Hümbs sowie des Hofkonditors am Schwedischen Königshaus und Präsidenten der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung Günther Koerffer müssen die sechs Zweier-Teams pro Folge zwei anspruchsvolle Aufgaben erfüllen. In der ersten Folge besteht die erste Aufgabe daraus, aus Zucker oder Schokolade sich selbst in Form eines spektakulären Schaustücks vorzustellen. In der zweiten Aufgabe sollen die Profi-Teams mit aufwändig gestalteten Törtchen und dazu passendem Getränk glänzenDie sechs Profi-Teams bestehen aus Lisa Kreckel (27) aus Weilmünster und Annika Weiser (27) aus Gießen von der "Konditorei & Café Kurt Geißner" (Team Rot). Für Team Grün stellen Bianca Lackner-Wohlgemuth (34), ehemalige Finalistin von «Das große Backen» (2017) und Michaela Thaller (31) Chef-Pâtissière im Familienbetrieb "Weinschloss Koarl Thaller" in Großwilfersdorf (Österreich) unter Beweis. Team Schwarz besteht aus Konditormeister Marcel Seeger (58) Inhaber von "Café Seeger" in Nettetal-Lobberich und Michael Nieten (53), geprüfter Schokoladensommelier sowie Konditormeister im "Heicks & Teutenberg" in Kleve, in Team Blau sind Santa Thiel (31), Konditormeisterin und Niederlassungsleitung bei der Großbäckerei "Karlchen's Backstube" in Löhne sowie Landessiegerin der Konditoren. Mit ihrem ehemaligen Ausbilder Tim Schwengel (35), Schokoladensommelier, Konditormeister und Inhaber von "Das Mauerwerk" in Bad Oeynhausen. Für Team Gelb gehen Rita Reinecke (26), Konditormeisterin in der Großbäckerei "Backhaus Hennig" in Zwenkau und Konditormeister Johannes Dhein (26) von der "Bäckerei Dhein" aus Argenthal ins Rennen und in Team Lila schwingen die selbstständige Pâtissière und Köchin Sarah Jahn (22) aus Wien mit Pâtissier und Koch Martin Moser (20) vom Wiener "Restaurant Buxbaum" die Kochlöffel.