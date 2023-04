«Super Mario Bros. Movie» weiterhin sehr stark

Kino-News

Die Videospielverfilmung übertrifft die Vorhersagen deutlich.

wird auch an seinem dritten Wochenende an den Kinokassen regieren. Es wird erwartet, dass der Familienfilm die Nummer eins in Nordamerika bleiben wird und zwei Neueinsteiger, die übernatürliche Horror-Fortsetzung «Evil Dead Rise» und den Action-Kriegs-Thriller «Guy Ritchie's the Covenant», sowie den Psychothriller «Beau Is Afraid», der landesweit expandiert, hinter sich lassen wird.Das animierte «Mario» -Abenteuer von Universal und Illumination hat bisher 366,3 Mio. US-Dollar im Inland eingespielt. In den nächsten Tagen wird es «Minions: The Rise of Gru» übertreffen (369 Mio. Dollar) als umsatzstärkster Animationsfilm der Pandemie-Ära ablösen. Mit 724 Millionen Dollar weltweit ist «Mario» bereits jetzt der erfolgreichste Film des Jahres. «Mario», der zum dritten Mal am Wochenende läuft, wird voraussichtlich zwischen 45 und 50 Millionen Dollar einspielen – ein gewaltiges Ergebnis zum jetzigen Zeitpunkt des Kinostarts.«Super Mario Bros. Movie» wurde von Universal, Illumination und Nintendo produziert und war seit Jahrzehnten in Arbeit. Ein Grund für die Verzögerung war Nintendos Zögern, zum Pilzkönigreich auf die Leinwand zurückzukehren, nachdem eine Live-Action-Verfilmung von 1993 spektakulär gefloppt war und als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten verspottet wurde.