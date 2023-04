Fox könnte noch mehr Klagen bekommen

Vermischtes

Nach dem Dominion-Verfahren muss sich die Sendergruppe weiteren Falschaussagen beugen.

Die Fox Corp. hat in den letzten Jahren immer mehr Geld in die Bereiche Nachrichten und Sport gesteckt. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen völlig frei von Dramen ist. Ein wegweisender Vergleich in Höhe von 787,5 Millionen Dollar, der am Dienstag zwischen Fox und dem Wahltechnologieunternehmen Dominion Voting Systems geschlossen wurde, beendet jedoch wahrscheinlich nicht die turbulente Zeit für den Eigentümer des Fox News Channel und des Fox-Senders.Die Zahlung an Dominion, mit der eine brisante Untersuchung darüber, wie Fox News Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen 2020 verbreitet hat, aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden soll, trägt nicht dazu bei, eine weitere Welle von Untersuchungen abzuschwächen, die durch eine weitere, ähnliche Klage ausgelöst werden könnte.Smartmatic, ein weiteres Unternehmen der Wahltechnologie, reichte im Februar 2021 eine Verleumdungsklage in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar gegen Fox News ein und behauptete, der Sender habe wissentlich Dutzende von unzutreffenden und verleumderischen Aussagen über das Unternehmen gemacht. Im Februar dieses Jahres erteilte der Oberste Gerichtshof von New York der Klage – in der auch Maria Bartiromo, Lou Dobbs und Rudy Giuliani als Beklagte genannt werden – die Erlaubnis weiterzugehen. Wenn Fox 787,5 Millionen Dollar an Dominion gezahlt hat, das 1,6 Milliarden Dollar gefordert hatte, also etwas mehr als die Hälfte des Ziels des Unternehmens, was könnte Fox dann zahlen, um die Smartmatic-Angelegenheit loszuwerden? Natürlich würde der Smartmatic-Fall vor einem anderen Richter und vor einem anderen Gericht verhandelt werden, und Fox News hat Beiträge ausgestrahlt, in denen das Protokoll korrigiert wurde.