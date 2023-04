«Das 1%-Quiz» verliert zum zweiten Mal hintereinander, punktet aber dennoch

Quotennews

Obwohl der anfängliche Aufwärtstrend, der scheinbar nicht zu stoppen gewesen war, nun zu einem Halt gekommen ist, schneidet Sat.1 mit dem Quiz weiterhin gut ab.



Auch wenn die Zuschauerzahlen fürin der letzten Woche erstmals zurückgingen, ist das neue Format für Sat.1 weiterhin ein enormer Erfolg. Das Konzept, bei welchem die Zuschauer ihr Wissen direkt mit dem deutschen Durchschnitt vergleichen können, scheint gut anzukommen. So gut sogar, dass bereits vor dem Staffelfinale in der kommenden Woche eine Fortsetzung angekündigt wurde. Zudem haben sich Länder wie Frankreich, Australien, Niederlande, Spanien, Israel und Großbritannien bereits für eine Adaption entschieden.Eine Woche zuvor hatten 1,72 Millionen Fernsehende die neuste Ausgabe verfolgt und dem Sender so einen hohen Marktanteil von 6,4 Prozent beschert. Bei den 0,63 Millionen Jüngeren war eine starke Quote von 10,1 Prozent möglich gewesen. Dieser Abwärtstrend hatte sich gestern nun fortgesetzt und so hatte man weitere 200.000 Interessenten verloren. Bei 1,52 Millionen Zuschauern wurden allerdings weiterhin gute 6,1 Prozent eingefahren. Ein ähnliches Bild bot sich in der Zielgruppe, die sich auf 0,48 Millionen Umworbene verkleinert hatte. Hier lag man nun noch bei überzeugenden 8,3 Prozent, musste sich allerdings hinter «TV total» und dem «Bachelor» einordnen.Ab 22.15 Uhr folgten zwei Ausgaben der Spielshow. Zunächst verharrten weiterhin 0,74 Millionen Neugierige auf dem Sender. Mit der zweiten Folge waren noch 0,48 Millionen Zusehende mit von der Partie. Der Marktanteil hielt sich hingegen über beide Folgen hinweg konstant bei passablen 4,2 Prozent. Weniger gut schnitten die 0,15 und später 0,08 Millionen Werberelevanten ab. Hier waren noch ernüchternde Resultate von 3,3 sowie 3,2 Prozent möglich.