Paramount+ entwickelt «Galaxy Quest»-Serie

US-Fernsehen

Die Entwicklung dieser neuen Serien ist allerdings erst in einem frühen Stadium.

Eine-Serie befindet sich in der frühen Entwicklungsphase, dieses Mal bei Paramount+. Das Branchenblatt „Variety“ berichtet, dass sich Paramount+ und Paramount Television Studios in der Anfangsphase der Adaption des Kult-Komödien-Klassikers in eine Fernsehserie befinden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das einzige Mitglied des Kreativteams offiziell Mark Johnson, der den Originalfilm produziert hat und als ausführender Produzent bei der potenziellen Serie fungieren würde.Paramount Television Studios und Paramount+ lehnten eine Stellungnahme ab. Dies ist der jüngste Versuch, «Galaxy Quest» für den kleinen Bildschirm zu adaptieren. Im Jahr 2015 wurde berichtet, dass Amazon eine Serienversion entwickelt, die die Darsteller des Films wieder zusammenbringen sollte, aber diese Pläne wurden nach dem Tod von Alan Rickman eingestellt. Seitdem waren verschiedene Autoren an dem Projekt beteiligt, doch keine ihrer Versionen wurde letztendlich umgesetzt.In dem Film spielen Tim Allen, Sigourney Weaver, Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell, Enrico Colantoni und Robin Sachs mit. Regie führte Dean Parisot, das Drehbuch wurde von David Howard und Robert Gordon geschrieben.