FOX Corp. zahlt 787 Millionen an Dominion

Wirtschaft

Der Fernsehsender Fox News behauptete, dass die Wahlmaschinen des amerikanischen Herstellers fehlerhaft gewesen waren.

Die Fox Corporation und Dominion Voting Systems einigten sich nur wenige Stunden nach der Einsetzung der Geschworenen vor dem Superior Court in Delaware auf einen Vergleich über 1,6 Milliarden Dollar in einem viel diskutierten Verleumdungsprozess. In einer Rede vor dem Gericht in Wilmington, Delaware, sagten Beamte und Führungskräfte von Dominion, dass Fox sich bereit erklärt habe, 787,5 Millionen Dollar an das Unternehmen zu zahlen - fast die Hälfte dessen, was das Unternehmen im Prozess gefordert hatte. "Fox hat zugegeben, über Dominion gelogen zu haben", sagte John Poulos, CEO von Dominion.In dem Verfahren geht es um Schadenersatz, den Dominion angeblich schuldet, nachdem Fox News falsche Behauptungen über sein Handeln und seinen Einfluss auf die Wahlen 2020 verbreitet hat. Es ist das zweite Verfahren, das gegen Fox News wegen seiner Berichterstattung über die Folgen des Rennens um das Weiße Haus 2020 angestrengt wurde. Smartmatic, ein anderes Unternehmen für Wahltechnologie, hat eine Klage über 2,7 Milliarden Dollar gegen Fox News eingereicht, die noch anhängig ist."Wir freuen uns, dass wir unseren Streit mit Dominion Voting Systems beilegen konnten. Wir erkennen die Urteile des Gerichts an, die bestimmte Behauptungen über Dominion als falsch erachten", sagte Fox in einer Erklärung. "Diese Einigung spiegelt das kontinuierliche Engagement von Fox für höchste journalistische Standards wider. Wir hoffen, dass unsere Entscheidung, den Streit mit Dominion gütlich beizulegen, anstatt die Verbitterung eines spaltenden Prozesses auf sich zu nehmen, es dem Land ermöglicht, in diesen Fragen voranzukommen."