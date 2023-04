Kasim Edebali wird Football-Experte bei ProSieben Maxx

TV-News

ProSieben Maxx wird im Sommer 30 Spiele der ELF live zeigen, das Finale der European League of Football wird im ProSieben-Hauptprogramm zu sehen sein.

Obwohl ProSieben Maxx die Rechte an der National Football League (NFL) verloren hat, wird der Spartensender weiterhin American Football im Programm haben. In weniger als 50 Tagen startet die European League of Football (ELF). Maxx wird sein Pensum verdoppeln und 30 Saisonspiele live zeigen, dabei präsentiert man pro Spieltag zwei Partien. Los geht es am 4. Juni mit dem Gastspiel der Raiders Tirol bei den Munich Ravens. Das Finale am 24. September 2023 in Duisburg wird erstmals von ProSieben live gezeigt. Mit dabei wird dann jede Woche auch ein ehemaliger NFL-Spieler sein, denn Kasim Edebali wird Experte beiEr verstärkt das Expertenteam um Andreas Nommensen, ehemaliger Headcoach der Hamburg Sea Devils, und Volker Schenk, der bereits seit 2015 zu den «ran»-Football-Experten zählt. Die Spiele der European League of Football werden auf ProSieben Maxx, ran.de und Joyn von Franz Büchner, Flo Hauser, Mattis Oberbach und Jörg Opuchlik kommentiert. Moderiert werden die Live-Übertragungen von Christoph "Icke" Dommisch und Max Zielke, Jennifer Becks ist als Fieldreporterin im Einsatz.„Doppelt so viele Spiele, die 'Vollmaschine' Kasim Edebali an Bord und das Finale erstmals auf ProSieben . Es kann wieder losgehen mit «ranFootball». Unser «ranELF»-Team ist bestens aufgestellt für die neue Saison und wir dürfen die Erfolgsgeschichte der European League of Football auch in der dritten Saison weiter fortsetzen“, freut sich «ran»-Sportchef Alexander Rösner.Am ersten Spieltag übertragen ProSieben Maxx , ran.de und Joyn ab 12:45 Uhr den ersten Auftritt der Munich Ravens gegen die Raiders Tirol, dem letztjährigen Halbfinalisten, sowie ab 16:25 Uhr das deutsche Duell Frankfurt Galaxy (ELF Champion 2021) bei Rhein Fire. Eine weitere Partie pro Spieltag gibt es auf ran.de samstags im Livestream, Joyn Plus+ überträgt sämtliche Saisonspiele live.