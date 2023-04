AMC plant werbefinanziertes Plus-Angebot

US-Fernsehen

Der unabhängige Fernsehsender will selbst mit Werbung Geld verdienen.

AMC Networks ist der jüngste der großen Fernsehsender des Landes, der daran arbeitet, Werbekunden und Zuschauer an einem Ort zusammenzubringen, der mit den meisten der seit langem geltenden Regeln des Fernsehens bricht. Das Unternehmen, das vor allem für Kabelnetzwerke wie AMC, IFC und BBC America bekannt ist, plant laut Kim Kelleher, Chief Commercial Officer des Unternehmens, die Einführung einer werbefinanzierten Ebene seines Streaming-Dienstes AMC+ im Laufe des Jahres 2023.Das neue Angebot werde eine "leichte" Werbebelastung aufweisen, die nach Aussage der Geschäftsführung den derzeit bei anderen Diensten gestarteten Standards entspricht, aber die Absicht sei, Vermarkter dabei zu unterstützen, sich auf maßgeschneiderte Weise in und um das Programm herum einzubinden, sagt Kelleher."Wir werden Werbung auf eine Art und Weise platzieren, die nicht störend ist, sondern wirklich durchdacht", sagt der Geschäftsführer. "Einige Filme werden keine Werbung enthalten. Manche Filme haben vielleicht eine Mid-Roll oder eine Pre-Roll. Es gibt keine Einheitsgröße, und wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir Werbung in der Streaming-Auswahl der Zuschauer platzieren. AMC+ Abonnenten erhalten Zugang zu allen Inhalten, unabhängig von ihrer Wahl, fügt sie hinzu. "Es wird das gleiche Produkt auf beiden Ebenen sein. Wir werden keine Serien und Filme nehmen, die die Leute sehen wollen, und sagen, dass man sie nur bekommt, wenn man mehr bezahlt", sagt sie. "Wir wollen, dass die Zuschauer ein großartiges Erlebnis haben".