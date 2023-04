Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen das Staffelfinale von «9-1-1 Notruf L.A.»? Konnte sich «Die Höhle der Löwen» aus dem Ostertief befreien? Was hatte Das Erste und ZDF zu bieten?

ProSieben beendete am Montagabend die fünfte Staffel vonmit vier Episoden am Stück. Nach der Osterpause kehrten aber nur 0,67 und 0,69 Millionen Zuschauer zurück, die beiden abschließenden Folgen sahen 0,67 und 0,58 Millionen. Der Marktanteil steigerte sich im Verlauf des Abends von mauen 2,5 über 2,6 auf 3,3 und guten 4,4 Prozent. In der Zielgruppe blieb man mit 5,5, 5,7, 6,5 und 7,9 Prozent den gesamten Abend blass. Sat.1 setzte derweil aufundund erntete 1,13 und 0,71 Millionen Zuschauer. Die Clipshows verzeichneten Zielgruppen-Quoten von 7,1 und 6,4 Prozent.Wesentlich stärker performten RTL und VOX. Während Günther Jauch mit3,54 Millionen Zuschauer unterhielt, kamauf 1,69 Millionen Menschen. Das RTL-Quiz kam auf Marktanteile von 15,0 Prozent bei allen und 13,4 Prozent in der Zielgruppe, für die Gründershow reichte es diesmal zu deutlich besseren 7,0 und 12,1 Prozent.Auchverbesserten ihr Ergebnis im Vergleich zur Vorwoche massiv. 0,72 und 0,88 Millionen Zuschauer bescherten RTLZWEI diesmal 6,4 und 7,7 Prozent beim werberelevanten Publikum.steigerten den Marktanteil auf sagenhafte 8,0 Prozent. Ab 22:13 Uhr blieben noch 0,72 Millionen dran. Kabel Eins sendete die Spielfilmeund. 0,77 und 0,41 Millionen interessierten sich für die Action-Streifen, sodass 3,4 und 4,0 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren heraussprangen.Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hattezu bieten. Der ZDF-Film sicherte mit 4,75 Millionen Zuschauern die größte Reichweite des Tages. Die Marktanteile wurden auf 17,9 und 7,2 Prozent beziffert.undholten ab 21:45 Uhr noch 3,45 sowie 2,17 und 1,77 Millionen Zuschauer. Auf dem Gesamtmarkt waren damit 14,1, 11,2 und 12,3 Prozent drin, bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Mainzer Sender auf 5,6, 4,0 und 3,3 Prozent. Das Erste widmete sich um 20:15 Uhr den. Die Naturdoku informierte 2,48 Millionen Zuschauer, die 9,4 Prozent des Marktes belegten.erreichte ab 21:00 Uhr 2,19 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf 8,5 Prozent. Bei den Jüngeren verringerte sich das Ergebnis von 7,9 auf 6,9 Prozent.versorgte ab 22:14 Uhr 1,73 Millionen Zuschauer mit den Nachrichten des Tages. Die Markanteile beliefen sich auf 8,7 respektive 6,5 Prozent.