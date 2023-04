«Volles Haus» & «Perfekte Minute»: Neue Woche, altes Leid

Quotennews

Einmal mehr hatte Sat.1 am Morgen mehr Zuschauer als am Nachmittag und Vorabend.

Weit entfernt ist Sat.1 derzeit von der ausgegebenen Maxime im kommenden Jahr in alter Stärke zu strahlen. Das Nachmittagsformatbrachte ab 16:00 Uhr einmal mehr nur 0,23 Millionen Zuschauer zum Einschalten, was einem Marktanteil von katastrophalen 1,8 Prozent entsprach. In der Zielgruppe kam man nur auf 2,7 Prozent. Gerade einmal 50.000 werberelevante Zuschauer wurden gemessen. In der halben Stunde ab 17:30 Uhr stieg zwar die Reichweite auf 0,25 Millionen, doch in der Zielgruppe verabschiedeten sich 10.000 14- bis 49-Jährige, sodass der Marktanteil auf 1,8 Prozent fiel.hatte es ab 19:00 Uhr entsprechend schwer sich aus dem Loch zu befreien und blieb mit 0,35 Millionen Zuschauern ab drei Jahren bei 1,7 Prozent Marktanteil hängen. In der Zielgruppe zeigte die Quotennadel miserable 1,4 Prozent. Nur 50.000 junge Seher interessierten sich für die Gameshow von Ulla Kock am Brink. Zum Vergleich: Am Morgen holte dasdurchschnittlich 0,48 Millionen Zuschauer. Die viereinhalbstündige Live-Sendung sicherte sich 16,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.In der Primetime setzte der Daniel-Rosemann-Sender auf die Clipshowund durchbrach damit zum ersten und einzigen Mal die Millionen-Marke am Montag, 1,13 Millionen Zuschauer bescherten Sat.1 4,3 Prozent Marktanteil. 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten an diesem Abend für durchschnittliche 7,1 Prozent. Ab 22:05 Uhr standen Wiederholungen auf dem Programm.sich mit 0,71 Millionen sowie 4,2 Prozent bei allen und 6,4 Prozent in der Zielgruppe im grünen Bereich. Ab 23:55 Uhr ging das Primetime-Programm von vorne los, was 5,6 und 6,6 Prozent zur Folge hatte.