Q1/23: Netflix mit erfreulichen Quartalszahlen

Mehr als acht Milliarden Dollar hat das Unternehmen im Januar, Februar und März 2023 umgesetzt. Die Zahl der Abonnenten ist leicht gestiegen.

Die Zahlen können sich sehen lassen: 8,162 Milliarden US-Dollar setzte Netflix im ersten Quartal des Jahres um, ein Wachstum von 3,7 Prozent. Im Weihnachtsquartal waren es nur 7,852 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 1,714 Milliarden US-Dollar umgesetzt, der Nettogewinn lag bei 1,305 Milliarden US-Dollar. Besonders erfreulich ist, dass das Unternehmen den Free Cash Flow von 332 Millionen US-Dollar auf 2,117 Milliarden US-Dollar steigern konnte.Weiterhin schwach entwickelte sich das Nordamerika-Geschäft. Die Abonnentenzahlen stiegen von 74,30 auf 74,40 Millionen US-Dollar, der Umsatz erhöhte sich auf 3,309 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser noch bei 3,350 Milliarden US-Dollar gelegen. In Europa und Afrika (EMEA) stagniert die Entwicklung. Zwar stieg die Zahl der zahlenden Kunden um 0,64 Millionen auf 77,37 Millionen, aber der Umsatz entwickelte sich binnen Jahresfrist nicht weiter. 2,518 Milliarden US-Dollar wurden erwirtschaftet. Der Umsatz pro Kunde sank innerhalb eines Jahres von 11,56 auf 10,89 US-Dollar. In den USA, Kanada und Mexiko stieg er von 14,91 auf 16,18 US-Dollar.Obwohl Netflix viel Geld in den asiatischen Raum investiert, wurden 0,45 Millionen Abonnements gekündigt. Mit 41,25 Millionen Abonnenten erwirtschaftete das Unternehmen 1,070 Milliarden US-Dollar (Vorjahreszeitraum: 0,999 Milliarden). Der Kunde gibt dort 8,60 US-Dollar pro Monat aus. Spannend ist die Zahl aus Südamerika: Nachdem offenbar viele billige Werbe-Accounts den Umsatz pro Kunde von 9,21 US-Dollar (Q1) auf 7,69 US-Dollar (Q4) gedrückt hatten, verbesserte sich der Umsatz im neuen Jahr auf 8,03 US-Dollar. Netflix gewann 1,46 Millionen neue Kunden, die Zahl der Abonnenten stieg auf 39,48 Millionen. Insgesamt verbesserte sich Netflix um 1,75 Millionen Abonnenten und hat nun 232,50 Millionen Unique Clients."Im 1. Quartal hatten wir mehrere große Serien und Filme, die zurückkehrten - was unsere wachsende Fähigkeit zeigt, Geschichten über Genres hinweg zu entwickeln - darunter «Outer Banks» S3, «You» S4, «Ginny & Georgia» S2, «Soy Georgina» S2, «The Glory» und eine große Fortsetzung unseres Erfolgsfilms «Murder Mystery»", so Netflix in einem Brief an die Aktionäre, der den Quartalszahlen beilag. "Das Erzeugen von Vorfreude und Begeisterung vor und nach der Veröffentlichung von Titeln ist ein wichtiges Ziel unseres Marketingteams, da es dazu beiträgt, Zuschauer zu gewinnen und zu halten. Zum Beispiel hat die Begeisterung für "Murder Mystery 2" den Originalfilm wieder in die Top 10 gebracht.