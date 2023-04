Guter «Beef» spricht sich herum

US-Fernsehen

Weiterhin stark läuft die Action-Serie «The Night Agent».

Während des Zeitfensters vom 10. bis 16. April kletterte die neueste düstere Netflix-Dramedyin der Rangliste auf Platz zwei mit 70,38 Millionen Sehstunden – das ist mehr als doppelt so viel wie in der Vorwoche. Die Serie erreichte außerdem die Top10 in 87 Ländern. Die Serie mit Ali Wong und Stephen Yeun in den Hauptrollen folgt Danny (Yeun), einem Bauunternehmer, der sich nicht unterkriegen lässt, und Amy (Wong), einer unerfüllten Unternehmerin – zwei Menschen, deren Leben nach einem scheinbar zufälligen Zwischenfall im Straßenverkehr unzertrennlich wird. Young Mazino, Joseph Lee, Maria Bello und Ashley Park spielen ebenfalls mit.blieb weiterhin an der Spitze der englischsprachigen TV-Charts und erreichte in dieser Woche 90,04 Millionen Sehstunden und kletterte mit 605,62 Millionen Sehstunden seit der Premiere auf Platz 6 der beliebtesten Serien. Bis heute wurde die Serie mehr als 73 Millionen Mal angesehen. (Netflix berechnet die Gesamtaufrufe, indem es die Gesamtaufrufstunden durch die Gesamtlaufzeit teilt).Staffel vier vonbelegte diese Woche mit 41,33 Millionen Sehstunden den dritten Platz. In dieser Zahl ist das Wiedersehens-Special nicht enthalten, das eigentlich am Sonntag ausgestrahlt werden sollte. Aufgrund von unerwarteten Verzögerungen und Problemen mit dem Streaming-Dienst konnten die Zuschauer das Special jedoch erst am Montag sehen. Dennoch schalteten die Fans das Staffelfinale ein, um zu sehen, wer sich das Ja-Wort gab (oder nicht).