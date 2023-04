«Kampf der Realitystars» räumt auch in der zweiten Woche ab

Quotennews

Die inzwischen vierte Staffel der Realityshow bringt RTLZWEI wieder überzeugende Quote ein.



In der Vorwoche war die bereits vierte Staffel der Showauf Sendung gegangen. Und gestern begann die Harmonie unter den Stars bereits zu bröckeln, als Neuankömmling Eva Benetatou auftauchte. Zudem standen Spiele wie „Rosenkrieg“, „Telefonterror“ und „Karriereleiter“ an, bei welchem sich die Kandidaten behaupten mussten, um weiterhin um den Sieg kämpfen zu können.Zum Auftakt hatten am vergangenen Mittwochabend 0,95 Millionen Menschen auf den Sender gefunden, was zu einem starken Marktanteil von 4,0 Prozent geführt hatte. Bei den 0,45 Millionen Jüngeren hatte sich RTLZWEI zudem über eine hervorragende Quote von 8,3 Prozent gefreut. Gestern verfolgten nun noch 0,83 Millionen Interessenten die zweite Episode, was weiterhin für hohe 3,6 Prozent Marktanteil reichte. Die Zielgruppe hatte sich auf 0,35 Millionen Umworbenen verkleinert. Hier stand somit ein überzeugendes Resultat von 6,3 Prozent auf dem Papier.Doch damit nicht genug, denn im Anschluss war nochzu sehen. In dieser Live-Show gab es nochmal zusätzlichen Content für alle Realityfans und es wurde mit Gästen über die aktuelle Staffel geplaudert. Mit 0,39 Millionen Neugierigen schalteten hier sogar noch etwas mehr Menschen ein als in der Vorwoche. Somit waren weiterhin gute 3,0 Prozent Marktanteil möglich. Bei den 0,12 Millionen Werberelevanten ging der Abend zudem mit einer soliden Sehbeteiligung von 4,2 Prozent zu Ende.