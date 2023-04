Sheen und Lorre drehen gemeinsam

US-Fernsehen

«How to Be a Bookie» soll für HBO Max entstehen.

Schauspieler Charlie Sheen und Erfolgsproduzent Chuck Lorre sind offiziell wieder zusammen im Geschäft, denn der Schauspieler wird in Lorres HBO Max-Seriemitspielen. Laut Branchendienst „Variety“ bestätigen Quellen, dass Sheen in der kommenden HBO-Max-Serie (der Streamer startet im nächsten Monat unter dem Namen Max) mitspielen wird. Die Serie mit Sebastian Maniscalco in der Hauptrolle wurde im Oktober in Serie bestellt.Vertreter von Warner Bros. Television und HBO Max lehnten eine Stellungnahme ab. Sheen und Lorre haben bereits bei der erfolgreichen CBS-Sitcom «Two and a Half Men» zusammengearbeitet. Lorre war Co-Kreator und ausführender Produzent der Serie, in der Sheen die Hauptrolle spielte. Sheen erhielt während seiner Zeit in der Serie vier Emmy-Nominierungen, verließ die Serie jedoch in der achten Staffel inmitten eines öffentlichen Nervenzusammenbruchs, zu dem auch sein virales "Tigerblut"-Interview mit ABC News und sein Gang in die Drogenklinik gehörten. Sheen machte daraufhin öffentlich eine Reihe von abfälligen Bemerkungen über Lorre, woraufhin Lorre Sheens Figur in «Two and a Half Men» tötete. Im Finale der Serie wurde enthüllt, dass Sheens Figur nicht wirklich tot war, sondern im Finale starb, als ein Klavier auf seinen Kopf fiel.«How to Be a Bookie» hat eine Bestellung über acht Episoden erhalten. Die Serie stammt von den Co-Schöpfern Chuck Lorre und Nick Bakay. In der Serie spielt Maniscalco die Rolle von Danny, der als "erfahrener Buchmacher, der mit der bevorstehenden Legalisierung von Sportwetten, zunehmend instabilen Kunden, Familienmitgliedern und Kollegen und einem Lebensstil, der ihn an jede Ecke von Los Angeles treibt, zu überleben versucht" beschrieben wird.