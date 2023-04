Michelle Yeoh wird Star eines «Star Trek»-Filmes

US-Fernsehen

Der neue Spielfilm wird allerdings nicht in die Kinos kommen.

Paramount+ treibt offiziell sein-Projekt mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle voran, aber es wird nun ein Event-Film statt einer Serie sein. Es wurde zuerst berichtet, dass eine «Section 31»-Serie mit Yeoh im Jahr 2019 in Entwicklung war. In dem Film wird Yeoh die Rolle der Imperatorin Philippa Georgiou wieder aufnehmen, die sie bereits in Staffel eins von «Star Trek: Discovery» spielte.In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Imperator Philippa Georgiou tritt einer geheimen Abteilung der Sternenflotte bei, die mit dem Schutz der Vereinigten Föderation der Planeten beauftragt ist, und muss sich den Sünden ihrer Vergangenheit stellen." Gerüchte über ein von Yeoh geführtes Projekt der Sektion 31 kamen nach dem Ende von Staffel eins von «Discovery» auf, nachdem eine gelöschte Szene zeigte, dass Georgiou von einem Mitglied der schattenhaften Geheimdienstorganisation auf der klingonischen Heimatwelt angesprochen wurde."Ich bin überglücklich, zu meiner «Star Trek»-Familie und zu der Rolle, die ich so lange geliebt habe, zurückzukehren", sagte Yeoh. "«Sektion 31» liegt mir sehr am Herzen, seit ich Philippa gespielt habe, als dieses neue goldene Zeitalter von «Star Trek» begann. Zu sehen, dass sie endlich ihren Moment bekommt, ist ein wahr gewordener Traum in einem Jahr, das mir die unglaubliche Kraft gezeigt hat, seine Träume niemals aufzugeben. Wir können es kaum erwarten, euch mitzuteilen, was uns bevorsteht, und bis dahin: Lebt lang und in Frieden (es sei denn, Imperator Georgiou verfügt etwas anderes)!"