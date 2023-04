Viaplay kommt über MagentaTV nach Deutschland

TV-News

Die Deutsche Telekom und die Viaplay Group gehen eine umfangreiche Content-Partnerschaft ein, sodass MagentaTV-Kunden kostenlosen Zugriff auf den Streamingdienst Viaplay Select erhalten.

Im November war der Deutschlandstart des skandinavischen Streamingdienstes Viaplay noch auf unbestimmte Zeit verschoben worden, zunächst wollte das Unternehmen die Märkte in den USA und in Kanada erschließen. Diese Schritte sind nun vollzogen und nun kam die Nachricht, dass Viaplay auch in Deutschland verfügbar gemacht wird. Dies geschieht durch eine „langfristige Partnerschaft“ zwischen der Deutschen Telekom und der Viaplay Group, die vereinbart wurde.Der Deal sieht vor, dass die Premium-Inhalte von Viaplay Select für alle MagentaTV-Kunden kostenlos verfügbar sind. Die Telekom spricht von „mehr als 300 Stunden der beliebtesten Serien, Filme und Dokumentationen“ sowie kuratierte Titel von Drittanbietern. Sämtliche Formate stehen jederzeit und kostenlos in der Megathek von MagentaTV zum Abruf bereit. Zum Portfolio von Viaplay gehören unter anderem die nordischen Noir-Thrillerundsowie das mystisch angehauchte. Auch das beim Cannes-Serien nominierte Biopicmit Connie Nielsen in der Hauptrolle und Lars Mikkelsen, die Jugendseriesowie Fremdproduktionen wie(ab Juni),odersowie die Filmeundsind Teil der Partnerschaft.„Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft, die es uns ermöglicht, eine große Auswahl von Viaplays Premium-Inhalten auf MagentaTV zu bringen. Viaplay ist ein Streaming-Powerhouse, das einige der besten nordischen Krimi-Inhalte auf dem Unterhaltungsmarkt bietet“, erklärt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Wir wissen, dass unsere Kunden gerne nordische Thriller und moderne europäische Dramaserien streamen, daher passt dieser Genre-Mix hervorragend in unser Content-Portfolio."Vanda Rapti, Viaplay Group Chief Commercial Officer Nordamerika & Viaplay Select, fügt an: „Noir-Stoffe sind einer der wichtigsten nordischen Exporte nach Deutschland, wo das Genre eine große und begeisterte Anhängerschaft hat. Die MagentaTV-Abonnenten haben nun die Möglichkeit, einige der besten neuen Serien des Genres kennenzulernen und noch mehr aus dem Angebot von Viaplay zu entdecken."