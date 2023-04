Nielsen-Quoten finden in der Branche wieder Anklang

Vermischtes

Vor allem durch die Corona-Pandemie konnte der Wechsel zu Handy-Nutzung und anderen Geräten nicht ordentlich abgebildet werden.

Der Media Rating Council, der im Auftrag des Mediensektors die Messorganisationen auf ihre Standards hin überprüft, teilte am Montag mit, dass Nielsen die Zulassung wiedererlangt hat, nachdem das Unternehmen an der Behebung mehrerer Probleme gearbeitet hatte. Die nationalen Einschaltquoten von Nielsen, die als Standard für die Ermittlung der Fernseheinschaltquoten gelten, wurden seit September 2021 nicht mehr von der Branche anerkannt, nachdem sich die Fernsehsender beschwert hatten, dass die von Nielsen während der Covid-Pandemie durchgeführten Messungen unzureichend waren.Nielsens "Verpflichtungen zur Validierung und Verbesserung seiner Schätzungen des Anteils der reinen Breitbandhaushalte" und zur "Verbesserung der Offenlegung der mit den Schätzungen der Fernsehnutzung verbundenen Schwankungen" waren "besonders entscheidend für unsere Entscheidung, die Akkreditierung zu diesem Zeitpunkt erneut zu beantragen", so George Ivie, Executive Director und CEO des Media Rating Council, in einer vorbereiteten Erklärung.Nielsen hat noch einiges zu tun. Seine lokalen TV-Quoten, die ebenfalls an Anerkennung verloren haben, sind noch nicht wiederhergestellt. Und das Messunternehmen arbeitet weiterhin an einer Reihe neuer Technologien zur Messung der Einschaltquoten, die ebenfalls die Genehmigung des MRC erfordern. Eine davon ist Nielsen One, ein System, mit dessen Einführung Nielsen bereits begonnen hat, um die Zuschaueraktivitäten in einer Vielzahl von Medien zu überwachen.Die Fernsehsender, die seit langem ihre Unzufriedenheit mit der Fähigkeit von Nielsen zum Ausdruck bringen, seine Technologie aufzurüsten, um dem Verhalten der Zuschauer gerecht zu werden, die neben dem traditionellen Fernsehen auch Breitband- und Mobilvideo nutzen, haben die fehlende Zulassung des Unternehmens genutzt, um andere Systeme zur Zählung der Zuschauer zu erforschen und so eine neue und gut finanzierte Konkurrenz zu starten.