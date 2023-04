Brooke Shields Doku war die stärkste ABC-News-Sendung

US-Fernsehen

Erst vor wenigen Tagen ist «Pretty Baby» gestartet und schon setzte die Produktion einen Meilenstein.

ist das meistgesehene Programm aller ABC-News-Sendungen, die jemals auf Hulu gestartet sind. Nach Angaben von ABC News ist die Dokumentation die Nummer eins in der Gesamtzahl der gestreamten Stunden in der ersten Woche, verglichen mit allen bisherigen ABC-News-Premieren auf dem Streamer. Spezifische Zuschauerzahlen wurden nicht genannt.Der zweiteilige Dokumentarfilm, der als "aufrüttelnder Blick auf die Schauspielerin, das Model und die Ikone Brooke Shields, die sich von einem sexualisierten jungen Mädchen zu einer Frau wandelt, die ihre Macht entdeckt" beschrieben wird, feierte am 3. April auf Hulu Premiere, nachdem er auf dem Sundance Film Festival 2023 seine Weltpremiere hatte. "Ihre Geschichte hält einer Gesellschaft, die Frauen und Mädchen zu Objekten macht, den Spiegel vor und zeigt die Gefahren und Triumphe, die es mit sich bringt, in einer feindseligen Welt eine eigene Meinung zu haben“, teilte das Unternehmen mit.«Pretty Baby: Brooke Shields» wird von Jay Peterson und Todd Lubin von Matador Content und Ali Wentworth, George Stephanopoulos und Alyssa Mastromonaco von Bedby8 produziert. Jacqueline Glover und Jennifer Joseph sind ausführende Produzenten für ABC News Studios. Lana Wilson ist Regisseurin und ausführende Produzentin. Christine O'Malley und Jack Turner von Matador Content fungieren als Produzenten.