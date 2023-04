«Sonic the Hedgehog» startet bei Paramount+

US-Fernsehen

Die Live-Action-Serie ist unter anderem mit Adam Pally besetzt.

Die Live-Action-Seriemit Idris Elba in der Hauptrolle bei Paramount+ hat ihren Cast zusammengestellt. Die Serie wurde erstmals im Februar 2022 angekündigt. Zusätzlich zu Elba, der die Rolle des Knuckles aus «Sonic the Hedgehog 2» wieder aufnimmt, hat „Variety“ erfahren, dass Adam Pally («Happy Endings», «The Mindy Project») als Hauptdarsteller in der Serie startet und erneut die Rolle des Wade Whipple aus dem Filmfranchise spielt.Der Film spielt zwischen den Ereignissen von «Sonic the Hedgehog 2» und «Sonic the Hedgehog 3», der am 20. Dezember 2024 in die Kinos kommen soll. In der Serie erklärt sich Knuckles bereit, Wade als seinen Schützling auszubilden und ihn in den Künsten des Echidna-Kriegers zu unterrichten", heißt es in der offiziellen Beschreibung.Edi Patterson («The Righteous Gemstones»), Julian Barratt («Mindhorn»), Scott Mescudi («Don't Look Up») und Ellie Taylor («Ted Lasso») werden in der Serie wiederkehren. Rory McCann («Game of Thrones») wird in einer Gastrolle zu sehen sein, ebenso wie Tika Sumpter, die die Rolle der Maddie aus den Filmen wieder aufnimmt. Weitere Darsteller werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.