«Mälzer und Henssler liefern ab!» liefert wieder ab

Vier Folgen «Mälzer und Henssler liefern ab!» lieferte uns VOX im vergangenen Jahr. Mit einer neuen Episode im April startet der Sender jetzt früher als je zuvor.

2021 sollten es im September und Oktober zwei Folgen sein, von Mai bis November 2022 gab es fünf Programmierungen, wobei hier drei Folgen hiervon neu waren, es eine Wiederholung gab und ein Special mit «Fuchs und Strohe» - 2023 startetmit der ersten neuen Folge am 16. April so früh wie nie zuvor. Konzeptionell ändert sich natürlich nichts - Tim Mälzer und Steffen Henssler kochen, kabbeln sich und wollen den anderen schlagen. Die gekochten Gerichte müssen im Lieferservice-Modus nach der Zubereitung ausgeliefert werden.Mit 1,24 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,0 Prozent kann VOX mit der Auftakt-Folge 2023 recht zufrieden sein, 2022 startete das Format vor 1,43 Millionen Zuschauern klar besser. Die Zielgruppe kam damals auf 0,65 Millionen Umworbene, gestern sollten 0,6 Millionen vor den Bildschirmen sitzen - hiermit erreichten die TV-Köche einen Marktanteil von 10,2 Prozent.Der gute Sonntagabend ging mitab 23:25 Uhr weiter. Das Promi-Magazin hielt am späten Abend noch ordentliche 0,58 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag mit dieser Reichweite bei 5,1 Prozent. Die Zielgruppe ließ mit 0,24 Millionen Werberelevanten und einem Marktanteil von 9,0 Prozent etwas nach.