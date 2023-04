Starke Samstags-Filme

Quotennews

Drei Private wollten den Samstagabend mit Spielfilmen bestreiten - bei zwei Sendern lief es gut.

Samstagabend ist auch in der heutigen Zeit Filmzeit - wenn auch immer weniger Zuschauer auf den linearen Weg zurückgreifen. Sat.1 VOX und RTLZWEI wollten am gestrigen Samstag den klassischen Spielfilm ab 20:15 Uhr ins Rennen schicken - beim Bällchensender und der roten Kugel lief es gut - der Grünwald-Sender fällt glatt durch.mit Leonardo DiCaprio sollte für Reichweiten und Quote sorgen, doch das Ergebnis ist mit 0,41 Millionen Zuschauern ab drei Jahren ernüchternd. Deutlich wird das Bild beim Marktanteil von 1,6 Prozent, die Zielgruppe schaffte immerhin 3,1 Prozent mit 0,18 Millionen Umworbenen.Später am Abend konnteda auch nichts mehr draus machen, 0,28 Millionen Zuschauer und 0,09 Millionen Werberelevante sorgten noch für 1,7 und 2,1 Prozent an den Märkten. Deutlich besser lief es mit Tom Hanks undbei VOX. Es kamen 1,16 Millionen Zuschauer und damit 0,56 Millionen Umworbenen zusammen. Hiermit waren Marktanteile von insgesamt 4,7 und entsprechend für die Werbung relevanten 10,1 Prozent möglich. Dennoch fiel im Anschluss auch hier der zweite Film merklich ab.hielt ab 23:15 Uhr noch 0,37 und 0,14 Millionen Zuschauer - die Marktanteile sanken auf 3,5 und 5,1 Prozent.Sat.1 schaffte mit «xXx: Die Rückkehr des Xander Cage» ► und 1,26 Millionen die beste Spielfilm-Primetime-Reichweite, der Marktanteil von 4,8 Prozent lag marginal vor VOX . In der Zielgruppe hatte der Bällchensender mit 0,45 Millionen Werberelevanten und 7,9 Prozent das deutliche Nachsehen. Dafür war Sat.1 mitim Anschluss deutlich erfolgreicher. Bereits ab 22:15 Uhr ins Rennen geschickt, holte der Film mit Vin Diesel noch 0,87 Millionen Zuschauer ab. Hiermit waren dann auch ordentliche 4,7 Prozent am TV-Markt drin, die Zielgruppe sicherte noch 6,4 Prozent bei 0,29 Millionen Umworbenen.