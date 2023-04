Mehr «Rookie» bei ABC

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat eine sechste Runde des Dramas bestellt.

Die ABC-Sendungwird für eine sechste Staffel zurückkehren, in der die 100. Episode erreicht werden soll, wie der Sender am Montag bekannt gab. ABC rühmt sich, dass «The Rookie» in dieser Saison die Nummer eins bei den Erwachsenen 18-49 in seinem neuen Programmblock am Dienstagabend um 20:00 Uhr ist. Nach der Umstellung im Januar hat die Serie einen Anstieg von 40 Prozent bei den Gesamtzuschauern und von 17 Prozent bei der wichtigen 18-49-Demographie gegenüber den vergleichbaren Wochen der vorherigen Saison verzeichnet.Die Serie folgt John Nolan (Nathan Fillion), dem ältesten Neuling im LAPD, der seine Lebenserfahrung, Entschlossenheit und seinen Sinn für Humor einsetzt, um mit den 20 Jahre jüngeren Neulingen mitzuhalten. Kurz vor Ende seiner Ausbildung steht Nolan vor seiner größten Herausforderung als Polizist, als er sich mit den Entscheidungen, die er auf der Suche nach der Wahrheit getroffen hat, auseinandersetzen muss. Neben Fillion spielen Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Melissa O'Neil, Eric Winter und Jenna Dewan in der Serie mit.In der nächsten Folge, die am 18. April ausgestrahlt wird, kehrt die Ex-Frau von Officer Tim Bradford (Winter), Isabel, zurück und bittet das Team, ihr zu helfen, jemanden aus ihrer Undercover-Vergangenheit zu retten. Ihre Rückkehr sorgt auch für zusätzlichen Druck in der Beziehung von Lucy (O'Neil) und Tim, da sie ihr bei der Suche helfen. Das Finale der fünften «The Rookie»-Staffel wird am Dienstag, den 2. Mai ausgestrahlt.