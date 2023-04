«Will Trent» geht in die zweite Staffel

US-Fernsehen

Damit hat ABC eine seiner jüngsten Serien verlängert.

ABC hat eine zweite Staffel seines neuesten Serienhitsbestellt. Die Serie basiert auf den gleichnamigen Romanen von Karin Slaughter und folgt Special Agent Will Trent vom Georgia Bureau of Investigations (GBI). Nachdem er bei seiner Geburt ausgesetzt wurde und in Atlantas überlastetem Pflegesystem aufgewachsen ist, ist Trent entschlossen, seinen einzigartigen Blickwinkel zu nutzen, um sicherzustellen, dass niemand mehr so im Stich gelassen wird wie er selbst.Will Trent hat die höchste Aufklärungsrate im GBI. In der Serie spielen Ramón Rodríguez als Will Trent, Erika Christensen als Angie Polaski, Iantha Richardson als Faith Mitchell, Jake McLaughlin als Michael Ormewood und Sonja Sohn als Amanda Wagner. Die neue Folge am Dienstagabend wird sich auf Will konzentrieren, der als Bill Black, ein Krimineller mit einer schwierigen Vergangenheit, undercover geht, um eine Drogenorganisation zu zerschlagen und einen vermissten DEA-Agenten zu finden. Das Finale der ersten Staffel ist für Dienstag, den 2. Mai, geplant."Wir sind unseren ABC- und Hulu-Fans so dankbar, dass sie uns auf diesem wilden Ritt begleiten und sich «Will Trent» ansehen. Als wir starteten, um die Serie auf die Fernsehbildschirme zu bringen, wollten wir der düsteren, spannenden Welt gerecht werden, die Karin Slaughter mit ihrer Bestseller-Buchreihe geschaffen hat", so Produzent und Hauptdarsteller Ramón Rodríguez. "Liz Heldens, Dan Thomsen und das Kreativteam haben komplexe und nuancierte Charaktere entwickelt, mit denen man sich auf einer menschlichen Ebene identifizieren kann – und es hat nicht geschadet, unseren kleinen Star Betty auf dem Drehbuch zu haben. Wir freuen uns sehr auf die Gelegenheit, in der zweiten Staffel tiefer in diese Geschichten einzutauchen."